Al Comunale.
19 gennaio 2026 alle 00:25

Il solito Guspini cala il poker all’Uta 

Guspini 4

Uta 1

Guspini (4-4-3) : Fortuna, Manca, Medda (47’ st Porcu), Chessa (38’st Tamburini), Zedda, Fadda, Caboni (32’ st Mura), Cordoba (27’st Dessì), Mboup, Marci (36’st Marcon), Riep. In panchina P. Saba, Pedoni, M. Saba, Piga. Allenatore Dessì.

Uta 2020 (4-4-2) : Firinu, Bevere, Picciau (23’st Porru), Casu, Bratzu, Orrù, Pascual, Sartorio (23’st Piras), Pionca, Mancini, Carrus. In panchina Fenu, Foddis, L. Angioni, D. Pibia, S. Pibia, Manca, J. Angioni. Allenatore Madau.

Arbitro : Murgia di Tortolì.

Reti : pt 14’ Pascual, 17’ Chessa, 44’ Riep, st 34’ (r) Marci, 50’ Fadda.

Note : Espulso l’allenatore Dessì; ammoniti Cordoba, Carrus, Porru; angoli 5-2 per il Guspini.

Guspini. Il solito Guspini bum bum formato casalingo non lascia scampo neppure al volenteroso Uta. I ragazzi di Cristian Dessì soffrono solo nei primi quindici minuti quando inaspettatamente e dopo aver sprecato almeno due colossali palle gol con Riep e Cordoba complice un rapido blitz in area di Pascual si ritrova improvvisamente sotto di un gol.

Il falso allarme è cancellato appena tre minuti più tardi quando una “furbata” su punizione di Chessa che Firinu battezza fuori finisce in rete.

Il Guspini trovato il pari rientra ben presto in possesso del match creando prima una grande opportunità grazie a uno straordinario assolo di Marci che apparecchia facile facile per Riep poi con lo stesso Riep il gol del vantaggio inventato da un fantasioso schema su calcio piazzato.

La ripresa non cambia i connotati del match, l’Uta ruggisce ma non morde, il Guspini controlla e colpisce ancora con Marci su rigore al 34’ e in pieno recupero con Fadda per il 4-1 finale.

