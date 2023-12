Il solito Figos decide lo scontro diretto tra Ghilarza e Ferrini 

Ghilarza 0

Ferrini 1

Ghilarza (4-3-2-1) : Matzuzi, Laconi (7’ st Oppo), Chessa, Dessolis, Chergia, Delizios, N. Orrù (7’ st S. Corda), A. Corda, Mascia, Vinci. Pinna. In panchina Miscali, Caddeo, F. Orrù, F. Trogu, Corrias, Vorticoso, Orro. Allenatore Chessa.

Ferrini (4-4-2) : Manis, Anedda, Manca, Aresu, Serrau, Bonu, Mudu, Usai, Figos (30’ st Porru), Scioni, Murgia (30’ st Alexsandre). In panchina Murtas, S. Putzolu, Mele, G. Carta, M. Carta, Olla. Allenatore Pinna.

Arbitro : Paolo Carta di Oristano.

Rete : 14’ pt Figos.

Note : ammoniti Corda, Orrù, Chessa, Dessolis, Pinna, Aresu, Usai, Scioni.

Ghilarza. Il big match fra le inseguitrici della capolista Ilva ha premiato la Ferrini di Sebastiano Pinna, che al Walter Frau ha avuto la meglio 1-0 sul Ghilarza. Una bella gara, aperta e vivace tra due compagini che hanno dimostrato di valere la posizione in classifica.

I cagliaritani rimangono a meno sette dalla prima della classe, mentre i giallorossi mantengono la zona playoff. A decidere la partita il sempreverde Alessio Figos (il campo ghilarzese gli porta bene), che alla soglia dei 40 anni non ha perso il fiuto del gol battendo al 14’ del primo tempo Matzuzi con una rovesciata. L’azione, a detta dei giallorossi di casa, è stata viziata da una posizione di fuorigioco ma arbitro e assistente non hanno riscontrato alcuna irregolarità. Ci ha pensato poi il portiere Marco Manis, altro bravo vecchietto della compagine ospite (ha oltre 40 anni), a chiudere la sua porta in alcune belle occasioni costruite dagli attaccanti giallorossi.

RIPRODUZIONE RISERVATA