Il solito Cagliari targato Ranieri 

Da una parte il desiderio di staccare la spina dopo un precampionato infinito, dall'altra la voglia di restare imbattuti contro un Brest più avanti nella preparazione (domenica farà il suo esordio in Ligue 1) e che voleva chiudere in bellezza davanti ai suoi tifosi la pre-season. Il Cagliari ha saputo tirar fuori energie insospettabili, nonostante la stanchezza fisica e mentale, confermando quella forza morale decisiva nel ritorno in Serie A dopo solo un anno di purgatorio tra i cadetti.

Esame di francese

Dallo scorso 10 luglio a sabato, la marcia del Cagliari è andata avanti anche davanti a ostacoli imprevisti, come gli infortuni di Rog (ancora rottura del crociato, stagione finita o quasi), Lapadula (intervento alla caviglia e stop fino a novembre) e Mancosu (artroscopia e rientro alla terza giornata). Da Asseminello a Brest, passando il blitz in Gallura e il lungo ritiro valdostano, Ranieri ha lavorato su un gruppo ancora in formazione. Intanto dal punto di vista tattico, perché il 4-4-2 che dovrebbe essere l'abito di partenza è rimasto nell'armadio, causa i problemi fisici di Nandez e Jankto, gli esterni designati. Emergenza che però è stata sfruttata per mostrare un Cagliari camaleontico, dove l'unica certezza è la linea a quattro della difesa. E poi anche dal punto di vista di un organico che proprio a Brest ha messo in evidenza quelle lacune che lo stesso tecnico conosce bene. Dietro Dossena e Obert hanno ballato davanti alle incursioni di Satriano e compagni, per una retroguardia dove servono esperienza e cattiveria e dove sembrano esser stati bocciati Altare, Goldaniga e Capradossi (tutti a rischio cessione), rimasti in panchina per 90 minuti. Davanti, invece, c'era il solo Pavoletti a riempire l'area di rigore avversaria, senza troppo supporto e con Shomurodov, in panca, ancora lontano da una condizione sufficiente. Cagliari che, quando il Brest ha pressato, ha barcollato e non è mai riuscito a ripartire, affidandosi a lanci alla cieca ed evidenziando l'assenza di un uomo d'ordine a cui affidarsi nei momenti complicati. Eppure, proprio nel momento più complicato, dopo la rete di Satriano, si è visto il Cagliari targato Ranieri. Che ha resistito alle libecciate, per usare le parole del tecnico, e ha saputo riordinare le idee, riprendendosi la partita con la rete di Pavoletti. Per il capitano, sempre letale dentro l'area di rigore, è stata anche la prima gioia di questo precampionato. Giusto in tempo.

Verso il Palermo

La squadra è rientrata subito in sede e da oggi, ad Asseminello, inizierà a preparare la prima partita vera della stagione. Sabato sera, alle 21.15, la Domus riaccenderà i riflettori per illuminare l'esordio in Coppa Italia, contro il Palermo. Ranieri dovrebbe ritrovare in gruppo Radunovic e Jankto e aspetta i miglioramenti di Shomurodov. Il tempo degli esperimenti è finito, da sabato sarà calcio vero.

