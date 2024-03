Il sole lascia posto alle nuvole, sui monti ancora neve 

Dal sole alla pioggia, dalla pioggia alla neve. A marzo il tempo è una vera sorpresa, e al di là della ben nota variabilità delle giornate del mese che porta la primavera, sembra confermarsi la tendenza che il cambiamento climatico sta imprimendo alla stagione con il periodo delle piogge che si è spostato in avanti.

Aria di origine polare

Il meteo prevede acqua da domani e nei prossimi giorni, perché dopo il primo weekend di pioggia e neve in montagna, il sole è solo di passaggio. «Sul Mediterraneo si interpone nel contesto aria di origine polare marittima. Aria fresca e instabile che nel corso della settimana, a fasi alterne, promette precipitazioni localmente generose e neve sui rilievi», spiega il meteorologo Alessandro Gallo.

Giornate con l’ombrello

«In Sardegna la copertura nuvolosa a tratti si presenterà meno marcata, ma le precipitazioni a carattere intermittente non mancheranno in particolare sul settore occidentale e centrale». Nuvolosità che tende ad aumentare, estendendosi su gran parte dell’Isola da domani sera con piogge da intermittenti a continue, localmente a carattere temporalesco, per tutto il fine settimana.

Scirocco e libeccio

«La circolazione dei venti - prosegue Gallo - permane da maestrale e moderata con raffiche sul settore nord dell’Isola. La ventilazione è in diminuzione domani. Da venerdì soffieranno lo scirocco sul settore orientale e il libeccio sul settore sud-occidentale con tendenza per domenica da ovest moderato con raffiche e vento forte sulle bocche di Bonifacio». Uno sguardo poi alle temperature, «con i valori massimi in lieve e graduale aumento in particolare venerdì. Sensibile il calo termico su entrambi i valori per sabato e domenica, invece, lieve aumento delle massime sul Campidano di Cagliari e nel Sarrabus».

RIPRODUZIONE RISERVATA