Il Sole 24 Ore festeggia nell’Isola i 160 anni 

I festeggiamenti per i 160 anni de Il Sole 24 Ore fanno tappa in Sardegna. L’appuntamento con il “Silent Reading Tour” è per questa sera alle 21.30 all’Abi d’Oru Beach Hotel & Spa, in località Golfo di Marinella, a Porto Rotondo. Un’iniziativa originale del quotidiano, dopo il debutto a Palermo, arriva a Olbia «con un format innovativo di lettura condivisa e consapevole», si legge in un comunicato stampa.

La sinergia

La serata, organizzata in collaborazione con L’Unione Sarda, sarà aperta da Emanuele Dessì (direttore delle testate giornalistiche del Gruppo) e Diana Zuncheddu (amministratore delegato dell’Abi d’Oru Beach Hotel & Spa). Ad introdurre e a guidare la serata Roberto Iotti , vicedirettore de Il Sole 24 Ore, che condurrà il pubblico «nella lettura silenziosa del quotidiano per un’esperienza immersiva sotto le stelle». Il Sole viene stampato nel moderno centro stampa dell’Unione Sarda, accanto all’aeroporto di Elmas.

L’iniziativa

«Il “Silent Reading Party” è ispirato a un modello statunitense di lettura partecipata in gruppo solitamente legato al mondo dei libri, declinato per la prima volta sulla lettura di un quotidiano grazie all’iniziativa de Il Sole 24 Ore. L’obiettivo», prosegue la nota, «è promuovere non solo l’importanza di un ritorno a un metodo di lettura che prediliga la concentrazione, lontana e non disturbata dai “device” tecnologici e per questo motivo “silenziosa”, ma che incentivi quella lettura “di qualità”, ragionata e commentata in gruppo, per riscoprire la lettura come un atto di connessione con se stessi e con gli altri, al di là delle distrazioni digitali».

Il “Silent Reading Tour” del Sole 24 Ore è parte delle iniziative che accompagnano il 160° anniversario del quotidiano, fondato a Milano nel 1865 e oggi diretto da Fabio Tamburini . Un cammino editoriale che ha attraversato la storia del Paese e che oggi si rinnova con progetti che mettono al centro il lettore, la qualità dell’informazione e il valore della condivisione. «Il Sole è stato testimone di profondi cambiamenti, grandi sfide ed eventi drammatici attraverso un racconto sempre puntuale ed equidistante: piccole e grandi rivoluzioni, evoluzioni e storie che hanno intrecciato la vita del mondo e del Paese a quella dei lettori attraverso le pagine del quotidiano». ( red. ec .)

