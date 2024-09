«Il soldato si è ammalato durante le esercitazioni nel poligono dei veleni» 

Leucemia mieloide acuta e sarcoma: una diagnosi rarissima per un 28enne. È arrivata in un momento particolare della vita di un giovane nato in un paesino del Nord Sardegna: nel 2012 aveva scelto la rafferma nell’Esercito, sognava una vita in divisa, una carriera sotto le stellette.

La malattia

Il caporal maggiore si è invece trovato da un giorno all’altro a dover affrontare altre battaglie: soprattutto quella contro la malattia, che adesso – dopo 12 anni – sembra sconfitta «ma mi ha lasciato tantissimi problemi fisici perché ha intaccato il sangue e le ossa», rivela al telefono; poi quella contro i ministeri della Difesa e dell’Economia, per farsi riconoscere la causa di servizio.

Gli specialisti dell’ospedale del Nord Italia che hanno salvato la vita al giovane soldato sardo non hanno dubbi: «Il tumore è stato provocato all’esposizione a sostanze fortemente inquinanti e radioattive come l’uranio impoverito con le quali è venuto in contatto durante il lavoro come mortaista nel poligono militare di Teulada».

Davanti ai giudici

Di diverso avviso le commissioni mediche militari: per due volte, malgrado i dispositivi del Tar, hanno negato la pensione al giovane soldato, difeso dall’avvocato Davide Di Maio. L’ultima sentenza dei giudici amministrativi di Cagliari (presidente Marco Buricelli, estensore Roberto Montixi), ha messo la parola fine a questa vicenda: con un’ordinanza è stato imposto al ministero di riconoscere all’ex soldato sardo, oggi quarantenne, la causa di servizio.

Nelle diciannove pagine il Tar ricostruisce la vicenda del soldato malato, omettendo il nome a tutela della riservatezza dei dati sanitari. Il caporal maggiore, come sostenuto dagli specialisti che lo hanno curato, «ha operato per alcuni anni senza protezione in una zona fortemente contaminata come il poligono di Teulada e a forte rischio sanitario, come testimoniano i numerosi casi – ben oltre la media statistica in relazione all’età – di patologie tumorali». Questo paziente si è ammalato giovanissimo, era perfettamente sano, non c’erano precedenti in famiglia: il Centro trapianti di midollo dell’università di Verona ha sollecitato una apposita indagine tra i militari in servizio a Teulada colpiti da leucemia acuta. In quattro erano seguiti in quel periodo con la stessa diagnosi: solo il soldato sardo ce l’ha fatta.

Il caso

Di questi casi si è occupato anche il tribunale di Cagliari. Il procedimento penale contro quattro ufficiali dell’Esercito che hanno avuto un ruolo di comando a Teulada si è concluso con la loro assoluzione: il disastro ambientale c’è, ma non è dipeso dalla loro condotta. E in precedenza la loro posizione era stata archiviata anche in merito all’ipotesi di reato di omicidio colposo per le morti sospette dei soldati che avevano lavorato a Teulada.

L’osservatorio

«Teulada come come Mostar e Sarajevo, i teatri della guerra dei Balcani bombardati con l’uranio impoverito», sostiene in un comunicato Domenico Leggero, presidente dell’Osservatorio militare, l’associazione che tutela i diritti dei militari e dei loro familiari, «la sentenza del Tar Sardegna stride con quanto stabilito invece dall’altra sentenza di assoluzione emessa pochi giorni fa dal Tribunale di Cagliari che vedeva a processo i generali responsabili del poligono ed accusati di disastro ambientale. “Il disastro ambientale c’è ma non è colpa dei militari bensì del Governo…”. Molto in sintesi è questo il concetto. Le sentenze si applicano e non si discutono. Ma è altrettanto vero che la contraddizione tra le due sentenze lascia ampio margine di confronto e discussione. Chi ha ragione è ancora presto per dirlo, speriamo però che, alla fine, non saranno dichiarati colpevoli quelle centinaia di vittime che si sono fidati dei generali e dei politici».

