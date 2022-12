Il Solarussa legittima il suo primato 

Fine settimana di riposo nei gironi A e B della Terza categoria, ma sono comunque andati in scena alcuni recuperi che hanno interessato il raggruppamento sulcitano. L’Atletico Narcao ha vinto in casa del Vallermosa e ha quindi lasciato l’ultima posizione allo Sporting Vigor Capoterra. I capoterresi hanno infatti perso in casa la sfida contro il San Biagio Villasor, nonostante l’ottima vena realizzativa di Gabriele Cherchi, autore di una tripletta: la sfida si è chiusa sul 3-4. Fattore casa rispettato invece tra Matzaccarese e Calcio Siliqua, la gara si è chiusa infatti con la vittoria dei padroni di casa della Matzaccarese (2-1) che hanno quindi scavalcato proprio gli ospiti in classifica portandosi a 2 sole lunghezze dalla capolista Santadi.

Gli altri gruppi

Giornata regolare invece nei restanti raggruppamenti, C, D, E, F e G. Nel girone C il Solarussa legittima il primato con la settima vittoria, 4-0 sul fanalino di coda Folgore Oristano, che permette alla capolista di continuare la sua corsa solitaria e a punteggio pieno. All’inseguimento del Solarussa rimane il Lunamatrona che ha piegato l’Ales (1-2). Allungo del Bortigali in vetta al girone D: la capolista ha vinto la sfida contro il Sorgono (3-1) e ha approfittato del passo falso della diretta inseguitrice Girasole, fermata in casa dell’Atletico Phiniscollis sul pari, per portarsi a più 5. Bagarre in vetta al girone E dove la prima posizione è in coabitazione tra Tzaramonte, Sporting Paduledda e Atletico Sorso. Le perentorie vittorie di Tzaramonte (4-0 sul Wilier) e Sporting Paduledda (4-0 su Ale. Castiglia) hanno permesso a entrambe di agguantare l’Atletico Sorso, bloccato a sua volta sul pari da un indomito Deportivo Baddelonga, a quota 14.

Valanghe di gol nel girone F dove le prime della classe hanno deliziato i propri sostenitori regalando loro numerose reti. Le prime della classe, FC Alghero e Centro Storico, hanno vinto rispettivamente contro Fulgor e Atletico Muros con l’identico punteggio, 5 a 0. Risultato che permette a entrambe di tenere salda la prima posizione a pari merito e punteggio pieno, 18 punti. Tra le inseguitrici lo Sporting Uri ha strapazzato il Turalva con un pesante 7-1 e si mantiene a due lunghezze dalle prime, la Junior Ozierese ha invece chiuso a suo favore, con un tennistico 6-0, la sfida contro il S. Maria Regina Tottubella e resta sulla scia a quota 15. Nel girone G l’Audax Padru raggiunge la vetta, grazie alla vittoria di misura contro la Juve Liras, raggiungendo il Tavolara, bloccato sul pari dal Golfo Aranci, a 15 punti. Si avvicina alla vetta anche MB Orange che ha battuto, con il minimo sforzo, l’Atletico Tomi’s. Resta a ridosso delle prime, a 12 punti, il Funtanaliras che ha osservato un turno di riposo.