Il sogno svanito del nuovo palasport 

Nuovo palazzetto dello sport, un sogno destinato a rimanere tale, almeno per ora. Gli esponenti della passata amministrazione, il 31 dicembre del 2021, raccontarono il progetto in un video girato nei terreni ancora da espropriare. Ma il risultato che sembrava raggiunto, oggi è svanito nel nulla.

Il progetto

L’iter e l’avvio dei lavori sarebbe dovuto avvenire entro l’anno successivo. Di quella delibera che dava l’ok allo studio di fattibilità tecnica ed economica di 2 milioni e 300 mila euro per la realizzazione del nuovo palazzetto dello sport e che tanto aveva fatto esultare i due amministratori, però, non si è più parlato. «Mancano 500 mila euro dell’importo previsto - dice il sindaco Ignazio Locci - e non me la sono sentita di caricare la comunità di un ulteriore mutuo per realizzare l’opera. Naturalmente non è un progetto accantonato, anzi, non appena avremo le risorse, realizzeremo il nuovo palasport». Assicurano dal palazzo municipale che un milione e 700 mila euro sono conservati proprio per questo scopo. «Noi non siamo abituati ad andare in giro a chiedere soldi - precisa Locci - partecipiamo ai bandi e nel momento in cui la nostra partecipazione risponde ai requisiti dei bandi, allora otteniamo le risorse».

L’attesa

Che qualcosa sia andato storto, quindi, i più lo danno per scontato, come le associazioni sportive della città che chiedono nuovi spazi e strutture adeguate ai campionati. «La nostra società milita in serie C di calcio a 5 - dice Gianfranco Piras, presidente dell’Asd Sant’Antioco - sosteniamo ingenti spese di gestione e di trasferte che facciamo in tutto il Sud Sardegna. Non possiamo non denunciare il fatto che ci siamo sentiti presi in giro. La squadra è stata trasferita da Calasetta a seguito di promesse di disponibilità del palazzetto, per gare e allenamenti e al fine di riportare la squadra nel nostro paese. Oggi ci ritroviamo invece con il cappello in mano, obbligati a ritornare a Calasetta per allenarci, con evidenti esborsi e sacrifici. Chiediamo una rivisitazione e nuova ripartizione degli orari del palazzetto, anche perché, visto gli ottimi risultati di organizzazione e serietà, abbiamo l’intenzione di creare un settore giovanile». All’epoca dell’annunciato nuovo palasport si parlò anche di riconversione della vecchia struttura del lungomare, oggi più che mai indispensabile.

