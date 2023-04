Il sogno sfuma ma l’Idolo resta 

Atletico Bono (4-4-2) : Panetta, S. Marongiu, Canu, Tanda (36’ st Orani), Diez; S. Pitirra, M. Pitirra, M. Zoncu (25’ st Nieddu), Borruto; Deiana, Piu. In panchina Nasone, Piriottu, Virdis, G. Zoncu. Allenatore Fini.

Idolo (4-3-2-1) : C. Marongiu, Lotto, Dessolis, Ghebe (29’ pt Mereu), V. Stochino (39’ st Melis); Usai (25’ st Doa), Jammeh, Loddo (42’ st ; Pili, Cocco; Sylla (36’ st G. Stochino). In panchina Loi, Piras, Mancosu, Muceli, M. Melis, G. Marongiu, G. Stochino, Mereu. Allenatore Ladu.

Idolo 3

Atletico Bono 2

Arbitro : Senes di Cagliari.

Reti : nel primo tempo, 28’ Tanda, 42’ Deiana, 46’ Cocco; nella ripresa, 18’ Sylla, 44’ Cocco.

Note : ammoniti Borruto, Cocco; recupero 2’ pt-5’ st; spettatori 300.

Arzana. L’Idolo saluta la stagione con un successo. Sfuma il sogno Eccellenza, ma la squadra incassa l’abbraccio caloroso del suo pubblico per un secondo posto da incorniciare. Allo Sturrusè finisce 3-2 sull’Atletico Bono, che farà i playout. Al primo affondo (28’) gli ospiti colpiscono i padroni di casa con Tanda. Al 36’ Sylla a tu per tu con Panetta si divora l’1-1. Gol sbagliato, gol subito: è il 42’ quando Deiana raddoppia gelando lo Sturrusè. L’entusiasmo torna sugli spalti al tramonto del primo tempo con il gol di Cocco. Le notizie che arrivano da Bari Sardo non confortano, ma l’Idolo spinge comunque. Segna Sylla, al 18’, su assist di Cocco. Che fa il gol-vittoria (44’) ribadendo a rete un rigore che lui stesso aveva sbagliato.

