Il sogno promozione del Villaspeciosa 

Una grande prova d’orgoglio, nonostante le numerose assenze, e il Villaspeciosa è ancora in corsa per proseguire il suo percorso nei playoff nazionali di serie C1 e continuare così a sognare la promozione nel campionato di B. Il 5-5, in casa, lascia il discorso aperto e rimanda il tutto a domenica quando i ragazzi di Nicola Arba affronteranno la gara di ritorno sul campo del Futsal Academy Civitavecchia.

«La partita dell’andata ha dimostrato ancora una volta il grande valore di questa squadra. Nonostante tante assenze, abbiamo fatto vedere di poter competere a certi livelli, e probabilmente avremo meritato di portare a casa l'intera posta in palio», spiega l’allenatore. «Il passaggio del turno è rimandato a domenica prossima, consapevoli che lì sarà tutta un’altra storia. Abbiamo affrontato una squadra molto forte, con giocatori di categoria superiore». Per Arba il percorso del Villaspeciosa fin qui è stato entusiasmante: «Siamo andati oltre le più rosee aspettative, conquistando una Coppa Italia, arrivando secondi in campionato e vincendo i playoff regionali che, a prescindere dall'esito di questa fase nazionale, con ogni probabilità ci darà la possibilità di prender parte al campionato di serie B l’anno prossimo. Insomma una stagione interminabile, che ci ha dato soddisfazioni immense».

Serie C2

Intanto si è chiusa la stagione della serie C2 con la vittoria, nella finale playoff disputata a Nuoro, dell’Oristanese: 3 a 2 contro il Babylon Sassari. (m. v.)

