Il sogno in musica è realtà 

Il sogno è quello di una ragazzina di Nuoro («timida e molto silenziosa, una brava allieva che conosce le risposte a quasi tutte le domande», scrive il suo professore, Jacopo Tore), costretta a tenerlo nel cassetto dall’inizio dell’anno, perché la sua famiglia non ha potuto affrontare la spesa di un pianoforte elettronico con cui esercitarsi. Una spesa importante, 450 euro. Spesa rimandata, sino a quando il professore di pianoforte ha deciso di aiutarla lanciando una sottoscrizione tramite la piattaforma gofundme.com. In pochi giorni la missione è stata compiuta. Il piano è stato ordinato e oggi arriverà a Nuoro.

A nessuno deve essere impedito di seguire un sogno, ancor di più a scuola. «Studiare musica, oggi, non è più un privilegio, le famiglie vanno però incontro a delle spese non indifferenti e questo non deve essere motivo di ostacolo, né dovrebbe mai impedire a nessun figlio e figlia di avvicinarsi alla musica, studiarla e, in alcuni casi, inseguire un sogno».

Un pianoforte per Sonia

Sonia (il nome ovviamente è di fantasia) per ora non sa nulla. I suoi genitori invece sì. È il suo professore, pianista compositore che lavora da cinque anni come insegnante di pianoforte nella scuola media della città, con un tatto e una sensibilità assoluta, a raccontare la storia. Spiega che la scelta del crowdfunding è stata ponderata rispetto a quella di una raccolta fondi tra professori e genitori, cui è stata preferita. «Come ogni inizio dell'anno scolastico, incontro le famiglie, spiegando come si svolgerà il triennio e quali saranno le fatiche da affrontare», Tore. «Tra queste c'è sicuramente una spesa economica per l’acquisto dello strumento musicale. Quando la famiglia decide di iscrivere il proprio figlio all'indirizzo musicale sa di doverlo comprare. I più fortunati hanno già un pianoforte acustico in casa, chi non ce l'ha può scegliere di prenderne uno, anche elettronico (molto più economico) con un’unica caratteristica, imprescindibile: 88 tasti pesati. Qualcosa però nelle loro vite non è andato come speravano e questa spesa è stata rimandata ripetutamente».

L’attesa

Giorno dopo giorno, il sogno non può avverarsi per una famiglia numerosa che sta passando un brutto momento economico. Ecco la scelta: «Studiare musica, oggi, non è più un privilegio» ha pensato Tore, «ma le famiglie vanno incontro a delle spese non indifferenti e questo non deve essere motivo di ostacolo».

Oltre le aspettative

Per questo ha scelto di trovare il modo di aiutare quella ragazzina timida e molto silenziosa che, dice il prof, «ha fatto dei grandi passi avanti, anche emotivamente» grazie anche alla musica. «Ora Sonia ha bisogno di uno strumento per potersi esercitare, non le manca nulla, solo uno strumento che le permetta di allenarsi». In pochi giorni la raccolta è andata oltre l’obiettivo. I soldi raccolti in più serviranno per acquistare strumenti supplementari: cavalletto, pedale, cuffie.

