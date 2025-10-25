Il sogno: in futuro un collegamento con l’aeroporto 

All’aeroporto di Elmas? In treno, in bus, in taxi. Questo si sa. Quello che non si sapeva è che in futuro si potrà arrivare anche in barca, su un battello elettrico, più precisamente. Scivolando sul canale di Terramaini (San Bartolomeo) dopo aver lasciato il porto storico di via Roma, risalendo la laguna di Santa Gilla fino a raggiungere lo scalo. Un sogno, per il momento. Ma forse anche qualcosa di più. Un’alternativa che tra non molti anni potrebbe diventare realtà. Il progetto delle vie dell’acqua si prepara alla fase due, ovvero i viaggi in battello tra Su Siccu e Terramaini lungo il canale, ma nell’anello sostenibile che coniuga mobilità e sostenibilità, l’arrivo allo scalo di Elmas resta un obiettivo. Per dare gambe all’idea della Città Metropolitana,occorreranno tanti soldi, è vero: intanto bisognerà dragare l’intera Laguna di Santa Gilla e tutti i lavori andranno effettuati dentro un sistema ambientale delicatissimo e protetto. Ma esaurita la stagione del Pnrr, che ha finanziato l’idrovia tra Pirri-Monserrato e Su Siccu che decollerà la primavera prossima, resta la creatività. Sognare è lecito. ( ma. mad. )

