VaiOnline
Il piano.
26 ottobre 2025 alle 00:34

Il sogno: in futuro un collegamento con l’aeroporto 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

All’aeroporto di Elmas? In treno, in bus, in taxi. Questo si sa. Quello che non si sapeva è che in futuro si potrà arrivare anche in barca, su un battello elettrico, più precisamente. Scivolando sul canale di Terramaini (San Bartolomeo) dopo aver lasciato il porto storico di via Roma, risalendo la laguna di Santa Gilla fino a raggiungere lo scalo. Un sogno, per il momento. Ma forse anche qualcosa di più. Un’alternativa che tra non molti anni potrebbe diventare realtà. Il progetto delle vie dell’acqua si prepara alla fase due, ovvero i viaggi in battello tra Su Siccu e Terramaini lungo il canale, ma nell’anello sostenibile che coniuga mobilità e sostenibilità, l’arrivo allo scalo di Elmas resta un obiettivo. Per dare gambe all’idea della Città Metropolitana,occorreranno tanti soldi, è vero: intanto bisognerà dragare l’intera Laguna di Santa Gilla e tutti i lavori andranno effettuati dentro un sistema ambientale delicatissimo e protetto. Ma esaurita la stagione del Pnrr, che ha finanziato l’idrovia tra Pirri-Monserrato e Su Siccu che decollerà la primavera prossima, resta la creatività. Sognare è lecito. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A

Cagliari, la carica di Caprile

l Gaggini, Spignesi
regione

Commissari Asl, proroga approvata «La sinistra pensa solo alle poltrone»

Rinvio per 6 mesi al massimo. In alto mare l’iter per la nomina dei dg 
Turismo

La Sardegna piace anche in autunno

Settembre e ottobre record (+10%), ma oggi scatta il taglio dei collegamenti aerei 
Piera Serusi
Cronaca

Uranio, indennizzi anche agli allevatori

Gli avvocati Tartaglia e Bava: risarcimenti non solo ai soldati ma anche a chi si è ammalato vicino ai poligoni sardi 
Paolo Carta
Intervista al giurista, 90 anni, ministro con Ciampi

«C’è un vuoto politico all’opposizione: qual è la proposta?»

Su Videolina Sabino Cassese promuove la premier: l’Italia non è nazionalista 
Nicola Scano
Intervista

«Io in cella da innocente, su Soffiantini mi incastrarono»

Giovanni Farina: il sistema carcerario in Italia non funziona, da ragazzo volevo diventare un pastore 
Sara Marci
La sfida

In Sardegna i “campioni” della radio

Il fascino di un mezzo senza età, passione e impegno nella Protezione civile 
Caterina De Roberto