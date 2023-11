Il sogno Europei Abodi: «Mancano due impianti»  

La nuova “Unipol Domus-Gigi Riva” è tra gli stadi candidati per gli Europei del 2032 prima ancora di essere costruito. Ma ancora non è detto che possa effettivamente essere scelta. Ieri a Milano, dal palco del RCS Sport Industry Talk, il ministro dello Sport Andrea Abodi è stato chiarissimo: «Per gli Europei noto con piacere che stanno decollando i progetti di Firenze, Bologna, Cagliari e Parma», ha detto. «Sta andando avanti quello di Bergamo, si svilupperà il progetto a Verona. Il Governo farà la sua parte, non tanto a livello economico dato che si parla di gestioni private, ma di velocità nei progetti. Parliamoci chiaro: ci saranno Roma, Milano e Torino. Per gli Europei dovremo scegliere una tra Udine, Bologna, Firenze, Verona e Genova e una tra Napoli, Palermo, Bari e Cagliari. Non sarà semplice, ma mi auguro che riusciremo a semplificare. Ho parlato di commissariamento, ma non è questo il punto: il capitale necessario è quello di volontà». Insomma, per spuntarla conteranno i particolari. Il Municipio, in base all'accordo firmato ieri, e strettamente legato anche alla candidatura di Cagliari per la competizione continentale del 2032, dovrà «gestire l'iter procedurale tecnico-amministrativo connesso all'approvazione della progettazione e alla realizzazione dell'intervento nel rispetto delle disposizioni normative di riferimento, monitorando e assicurando il rispetto del cronoprogramma formalmente approvato in coerenza con le tempistiche assegnate dal Comitato Esecutivo Uefa». (lo. pi.)

