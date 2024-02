Il sogno? Diventare estetisti  

Il fenomeno dell’abbandono scolastico dopo le scuole medie non conosce soste, ma per molti ragazzi del Sulcis Iglesiente esiste il piano B: i corsi professionali per il raggiungimento dell’obbligo formativo. Un boom che da alcuni anni coinvolge tanti adolescenti che hanno deciso di non proseguire il percorso scolastico “canonico” nelle scuole di istruzione superiore, ma nutrendo l’ambizione e il sogno di costruirsi un mestiere. Diventando magari barman o estetisti.

Benessere fisico

Il mondo del benessere fisico è uno dei settori in cui si è dedicata da alcuni anni la società Evolvere, che annovera poco meno di settanta alunni dai 14 ai 18 anni (ma il percorso deve per forze iniziare prima del compimento del 17esimo anno di età). È presente una prima che conta sedici ragazze, due seconde rispettivamente con 13 e 15 alunne, una terza con dieci ragazze e una quarta con 12. Fra qualche mese, a fine estate, pronte le classi per informatici ed estetisti. Le alunne provengono da Carbonia, Perdaxius, Narcao, Sant’Antioco, Portoscuso, Santadi, Villamassargia, Iglesias, Masainas. «Siamo orgogliosi – sottolinea Tiziana Manca, referente cittadina di Evolvere – di essere co-protagonisti di questo percorso parallelo che amplia le scelta a favore di ragazzi che rischiavano, certo non per colpa loro, di rimanere ai margini della formazione». Dal quarto anno scatta poi il diploma tecnico professionale che permette di mettersi in proprio, come nel caso dei centri estetici.

Lavorare al bar

Altra realtà presente in città è l’Ifold, con un un corso di operatore del benessere già attivo e una classe che di recente ha conseguito il diploma di gestore di sala bar. «È un piacere vedere i ragazzi crescere – dice la referente locale Miriam Matzeu – basilari queste attività di recupero di giovani che altrimenti avrebbero rischiato di non trovare sbocchi». Chi già lavora nel settore in cui i ragazzi si stanno formando, è pronto a cogliere gli aspetti positivi ma anche le insidie connesse: «Ai ragazzi – testimonia Valeria Muntoni, estetista – si offrono opportunità valide: siamo convinti che una volta terminato il percorso aprano una partita Iva o diventino dipendenti, senza ingrossare la schiera di chi esercita in nero». Intanto i dati della dispersione scolastica sono eloquenti: attorno al 9 per cento nelle superiori: «Le agenzie formative sviluppano capacità e competenze – dice l’assessore alla Scuola Antonietta Melas – ma il contrasto alla dispersione richiede attività di prevenzione».

RIPRODUZIONE RISERVATA