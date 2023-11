«Il sogno di una vita  minacciato dalle pale  attorno all’azienda» 

Inviata

Sardara. Circondato. Quattro pale sulla destra, altre due dalla parte opposta, tutte a qualche centinaio di metri dal punto in cui verrà costruita la casa di famiglia. Il sogno di Christian Fois, 39enne di Sardara, rischia di andare in pezzi. Fin da bambino ha immaginato di vivere in una fattoria, gestire un’azienda agricola, immerso nel verde e nella natura. Per questo ha studiato da agronomo e, dopo la laurea, ha accantonato l’ipotesi dell’insegnamento per dedicarsi alla ricerca del posto perfetto. Eccolo qui: un fazzoletto di terra in località Salamoi al confine tra Sardara e Sanluri, poco distante dalla Provinciale che conduce alla 131. Il progetto che minaccia questi luoghi è quello depositato da Enel al Ministero della transizione energetica sotto il nome di Marte: dodici turbine alte più di duecento metri sparse tra Sardara, Sanluri e Villanovaforru.

Stella e gli altri

«Gli aerogeneratori non ricadrebbero nella mia proprietà ma sarebbero tutto intorno – spiega Fois –. Ho scelto di vivere in campagna, di creare qui la mia attività e ora queste pale eoliche danneggerebbero me e i miei animali». Il timore è che Stella e le altre vitelle, così come i maiali allevati in questo prato verde possano soffrire per il rumore incessante delle pale mosse dal vento. «Gli animali hanno sensi molto più sviluppati dei nostri. Benché non sia quello che auspico per me e la mia famiglia, le persone possono difendersi chiudendo le finestre o usando delle protezioni, ma gli animali sarebbero costretti a vivere con questo rumore senza sosta, perché siamo in Sardegna e qui il vento non si ferma mai», racconta Fois mentre scruta l’orizzonte oltre l’ulivo davanti al fabbricato ancora grezzo che un giorno vorrebbe chiamare casa. «Non sono contrario alle energie rinnovabili ma quel che sta accadendo non è giusto. Mi è stato proposto anche di concedere spazio per l’installazione di pannelli fotovoltaici, mi avrebbero pagato quattro volte il valore di mercato delle terre ma ho detto no. Non è questo il mio concetto di vita in mezzo alla natura, non voglio svegliarmi la mattina e vedere dalla finestra una marea di lastre o di pale eoliche».

Il paesaggio

Il timore che i campi destinati all’allevamento e all’agricoltura vengano sacrificati nel nome della speculazione energetica non è l’unico che tormenta il 39enne di Sardara. «Francamente penso che dopo aver montato questa distesa di pannelli o di aerogeneratori si corra il rischio che vengano lasciati lì anche quando non saranno più produttivi, la ricaduta sull’ambiente sarebbe estremamente negativa». Da agronomo poi, anche l’idea dell’agrivoltaico non lo convince granché: «Con i nuovi sistemi forse potrà essere coltivato qualcosa, ma sotto gli impianti che finora sono stati installati come agrivoltaici non può crescere nulla fatta eccezione per i funghi, tutte le colture hanno ovviamente bisogno di luce». Il progetto per la casa in campagna è pronto, aspetta solo di essere realizzato. «Questo è sempre stato il mio sogno, ho impiegato anni per trovare il luogo giusto nel quale creare un’azienda, vorrei vivere qui con mia moglie e mia figlia, ma senza essere circondato da pale alte centinaia di metri, senza dover sopportare il loro rumore mentre si muovono al vento e senza dover condannare i miei animali allo stesso destino».

