Il sogno di una vita in barca a vela 

In un tempo frenetico, scandito da ritmi convulsi e da un freddo progresso tecnologico, c’è chi riscopre la lentezza e il contatto diretto con la natura. Si lascia alle spalle lo stress dell’ufficio e si rifugia nel dondolio delle onde in un’avventura dal sapore ottocentesco: per una coppia oristanese la casa è una barca a vela su cui attraversare l’oceano e girare il mondo. Federica Sebis, 46 anni e Marco Castriota (69) hanno cambiato radicalmente vita e dai Caraibi, dove sono approdati qualche mese fa, raccontano con entusiasmo «una scelta coraggiosa e romantica che ci ha fatto rinascere».

La storia

La loro è una storia di amore e coraggio. Passione per il mare e la navigazione ma anche «un fortissimo legame fra noi – racconta Federica – Ci siamo conosciuti a scuola, Marco era il mio professore di matematica e io, quattordicenne, avevo preso una cotta per il mio insegnante». Un coinvolgimento tenuto rigorosamente nascosto fino a quando dieci anni fa le loro strade si sono incrociate di nuovo. «L’ho rintracciato su Facebook, abbiamo iniziato a frequentarci e, fra le tante passioni che ci univano, c’era quella per il mare». È stato Marco, abruzzese d’origine ma oristanese d’adozione, a trasmettere anche l’interesse per la vela ma è con la prima vacanza in Corsica, a bordo di una barca di otto metri, che Federica resta folgorata. «In quei giorni ho conosciuto la libertà vera, senza vincoli e la bellezza di una vita semplice – racconta la 46enne, laurea in Scienze politiche – Giravo scalza, in costume, immersa nei suoni e nei colori della natura».

La barca

Un’esperienza intima che i due volevano continuare a vivere. In Galles trovano una barca oceanica, la Seacale II e cambiano vita: nel 2019 Marco va in pensione, Federica lascia il suo lavoro da segretaria e salpano verso i loro sogni. Arrivano alle Canarie, dove restano bloccati dalla pandemia Covid, ma è una permanenza che lascia il segno. «Posti bellissimi, abbiamo avuto la possibilità di confrontarci con culture diverse, di conoscere sempre persone nuove e imparare le lingue» ripetono. Un anno fa rotta verso i Caraibi: un mese di viaggio, prima tappa da Las Palmas a Capo Verde, poi Martinica. «Un’esperienza emozionante e al tempo stesso dura, abbiamo attraversato l’Atlantico, navigando giorno e notte, senza mai fermarci. Facevamo i turni dandoci il cambio ogni due ore».

La nuova vita

«Viviamo alla giornata, tutto è lento – sottolinea Federica – abbiamo imparato ad apprezzare il silenzio, la bellezza di una notte stellata e anche i tempi morti dell’attesa. Una vita semplice, lontana dal consumismo. Il mio guardaroba è formato da sei magliette, pantaloncini, infradito e un vestito per la sera che finora non ho mai indossato». Un ritorno alla natura in cui non mancano le difficoltà «perché la vita in barca è una esistenza di sacrificio, c’è sempre qualche problema che dobbiamo risolvere e non mancano gli imprevisti o i rischi col mare in tempesta o il vento forte». I due hanno imparato a vivere con lo stretto necessario e «forse questo è il segreto della felicità. Ci manca la famiglia ma per il resto siamo felicissimi della nostra nuova vita». Ognuno in barca ha compiti precisi, Federica sta al timone mentre Marco regola le vele e pensa alle manutenzioni. Poi c’è tutto il tempo per leggere, riflettere e occuparsi di altri passatempi come il diario di bordo su Facebook e Instagram. «Con foto e video racconto le nostre avventure, sempre più persone ammettono che vorrebbero fare come noi». Nel frattempo staranno un altro anno ai Caraibi ma il sogno resta la Polinesia. «Il Pacifico ci attira molto, ma vedremo. Per adesso ci godiamo questo paradiso».

