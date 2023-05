Il sogno di una squadra di calcio femminile 

Creare una delle poche realtà di calcio femminile isolano a Villamassargia? «Perché no, - dice il presidente della polisportiva Villamassargia Antonello Canè - abbiamo già oltre 10 giovani giocatrici, le strutture, la vicinanza del Comune e tanta voglia di provarci».

A giudicare dall’evento di giovedì nel campo erboso “Ivo Fadda” dell’impianto sportivo “Angelo Orrù”, sono veramente tante le giovani che aspirano ad indossare calzoncini e scarpe con i tacchetti. Ben 60 da tutto il Sulcis (e oltre) sono state protagoniste del raduno che ha visto anche disputarsi un’amichevole tra le giovani della Polisportiva e quelle del Cagliari. Grande soddisfazione per Sandro Lai, ideatore del progetto e tecnico della Polisportiva che conta oltre 100 tesserati e 20 persone tra dirigenza e staff: «Una splendida giornata di sport, anche molte mamme vogliono ora cimentarsi con il pallone». Numeri e fermento permettono di sognare: «Non era mai successo di avere in rosa ben 7 giocatrici che abbiamo inserito nelle categorie giovanili in cui giocano le squadre miste. Altre 5 ragazze si sono poi aggiunte, crediamo di riuscire a creare un gruppo attivo di calcio femminile». Ci scommette anche la sindaca Debora Porrà: «Orgogliosi di un’iniziativa che veicola il valore delle pari opportunità che tanto ci sta a cuore, ancor più se si parla di infanzia».

RIPRODUZIONE RISERVATA