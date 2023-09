Il sogno di una casa  dopo anni di attesa: «Adesso siamo felici» 

È l’inizio di una nuova vita per le 36 famiglie assegnatarie delle case popolari di via Flumentepido, nel quartiere di Is Mirrionis. Dopo una lunga attesa, prolungata per diversi anni, sono state consegnate le nuove abitazioni ai beneficiari in graduatoria. Immensa commozione e felicità negli occhi dei padroni di caa che hanno aperto per la prima volta la porta delle loro nuove dimore. Attendevano da tempo questo momento e ora che tra le mani stringono le chiavi, sembrano sognare.

L’emozione

«Aspettavamo questo momento da due anni. Ho un figlio che non sta bene, avevamo bisogno di questa casa. Sono troppo felice, vivevo in un’abitazione piccola, vecchia e umida – racconta Anna Lai –. Non si può immaginare la gioia che provo, è il giorno più bello della mia vita. L’attesa ne è valsa la pena, la nuova casa è bellissima. Ringrazio tutti, le persone che mi sono state vicine e chi ha capito quanto ne avessi bisogno, specialmente per mio figlio».

Grande commozione anche per Roberta Ermatosi: «È il mio compleanno, non potevo ricevere regalo più bello per i miei 30 anni. L’emozione è forte, quando ci hanno consegnato le chiavi ci hanno detto queste parole “Auguri signora, da questo momento questa è la sua casa”, è stata un’immensa felicità. Quando abbiamo portato i bambini a vedere la loro nuova abitazione è stata un’emozione unica, non se l’aspettavano».

I problemi

Ma non tutto per adesso fila liscio. Gli alloggi sono infatti sprovvisti di corrente elettrica e acqua e per fare gli allacci ci vorranno dai 15 ai 20 giorni. E così le famiglie sono costrette ad affrontare il trasloco senza ascensore e luce, pulendo gli appartamenti con secchi e bottiglie di acqua che portano dall’esterno.

Inoltre gli edifici, rimasti abbandonati per lungo tempo, sono stati presi d’assalto da senza tetto e tossici che hanno lasciato siringhe e immondizia all’ingresso e nei sottoscala. Un vero e proprio pericolo sia per i bambini che per gli adulti impegnati a trasportare scatoloni. Ora, la paura degli assegnatari è che le case vengano occupate da estranei, motivo che li spinge a non allontanarsi dalle abitazioni, nonostante manchino acqua e luce. C’è chi si arrangia con taniche e torce, chi si trascina dietro il materasso. Ma è troppo grande il rischio di vedere infrangersi un sogno diventato realtà.

