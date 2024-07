Il sogno di un lavoro per tutti 

I sogni? Sono fatti per essere realizzati. E così, come avrebbe voluto Giulia, con la sua energia, il carisma e la volontà di ferro, una grande ed accogliente festa ha inaugurato “L’intreccio”, una bella risto-caffetteria ad Arzachena: qui quattro giovani con disabilità cognitive, inseriti in team, avranno la possibilità di iniziare un vero e proprio percorso lavorativo. Tutti con qualche piccola esperienza nel settore, per Alessandro, Rossana, Antonello e Kajani, scontata l’emozione dell’esordio sotto gli occhi lucidi di parenti e amici, i turni di servizio ai tavoli sono già iniziati.

Il ricordo di Giulia

“Il giardino di Giulia”, la cooperativa che ha aperto il bar, nasce da una costola dell’attivissima associazione di volontariato “Gli amici di Nemo”, fondata e presieduta da Gianni Fresi, il papà della giovane arzachenese affetta da una malattia rara e prematuramente scomparsa nel 2018. «Questa cooperativa era una cosa che volevamo con lei ancora in vita – racconta oggi la mamma Antonella Pileri, attuale presidente – ma poi, purtroppo, le cose sono andate diversamente». Giulia, diplomata all’istituto alberghiero in ricevimento, tante promesse di lavoro e poche, soprattutto poco adeguate, le occasioni . «Il suo desiderio di lavorare in maniera dignitosa era fortissimo, onorare la sua memoria significa per noi poter permettere a questi ragazzi di avere lo sbocco professionale che meritano e gli spetta – dice ancora Antonella – In soli due giorni di lavoro ho già visto la felicità nel rendersi utili».

Le esperienze

L’Intreccio, l’unione tra sensibilità, è un nome azzeccato, dice la mamma di Alessandro. «Per noi come famiglia è un vero orgoglio aver condiviso questo straordinario viaggio che avrebbe voluto Giulia – sottolinea - sono sicura che tutta la comunità risponderà alla grande». La relazione, l’inclusione, sono un impagabile valore aggiunto. «L’impegno giornaliero è costruttivo per i nostri ragazzi – ribadisce la mamma di Rossana - per occupare quel troppo tempo disponibile che nulla di strutturato, al di fuori di quello che le associazioni offrono sul territorio, lascia ai nostri figli. Un progetto del genere ha un valore immenso e come famiglia ci sentiamo di ringraziare per il coraggio di questi imprenditori nel coinvolgerli. Mia figlia è alla sua seconda esperienza lavorativa e con altrettanto entusiasmo vi ha aderito». Socia del progetto “L’intreccio”, Emanuela Delrio, educatrice. «L’idea del bar è recente – sottolinea – ma l’idea alla base, ovvero offrire un lavoro che abbracciasse le persone con disabilita dopo la scuola, la coltiviamo da tempo. E oggi, finalmente, ce la stiamo facendo». Con lei anche Antonello Piredda: «Da ex talassemico, e trapiantato, questa iniziativa mi tocca molto da vicino, inserirsi nel mondo lavorativo era difficile allora come oggi. Con Antonella e Emanuela ci siamo adoperati per far partire tutto velocemente e con la cooperativa speriamo di poter ampliare i posti di lavoro anche con il progetto della spiaggia inclusiva, in procinto di aprire»

RIPRODUZIONE RISERVATA