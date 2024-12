Il sogno di tre amici al bar: il Quartu nell’élite del futsal  

Per raccontare l’inizio dell’avventura del Quartu calcio a 5, il presidente Fabrizio Righetto riadatta la canzone di Gino Paoli “Quattro amici”: «In questo caso eravamo tre amici al bar che volevano cambiare il mondo del futsal», ricorda. «Io, Alessandro Carta e Gabriele Licheri, durante una pausa caffè, tra un ricordo e l’altro visto il nostro passato da dirigenti del Cagliari futsal, ci siamo raccontati un sogno: ritrovarci in una dimensione sportiva insieme. Quel sogno, buttato sul tavolo di un bar, ha preso vita».

La crescita

Era il 2021 e il Quartu ha subito fatto molta strada. «Abbiamo percorso le categorie dalla serie D alla B», sottolinea Righetto. «Per ogni promozione abbiamo recuperato, anno dopo anno, le figure utili per la programmazione della stagione successivo. E oggi l’organico tecnico e dirigenziale è composto da elementi di prim’ordine del panorama isolano del futsal: Massimo Diana, Serginho, Ricardo Braga e Alberto Mascia per il settore tecnico, Cristian Sanna responsabile sanitario, Alice Lisci per il settore amministrativo, Mattia Bullita e Mario Lecca per quello logistico».

Il futuro

Ora, con il campionato nazionale di serie B, il Quartu si prepara «per essere ancora più competitivo, affermarsi nel panorama nazionale ed imporre il nostro stile di gioco, moderno e divertente». Il presidente aggiunge: «Il progetto cardine è rafforzare il settore giovanile che già conta diverse categorie: pulcini, esordienti, giovanissimi, allievi e juniores. In questo modo un domani si potrà contare su un bacino di futuri atleti che possano competere in prima squadra». Il Quartu ha poi costituito un’associazione temporanea di imprese con altre associazioni sportive «arrivando a vincere la gara pubblica per la concessione del centro Raffaele Piras. Qu, tra calcio, futsal, padel, tennis e atletica, dopo un’importante restyling del centro, accoglieremo i giovani sportivi della provincia».

I giovani

Il settore giovanile e la scuola calcio a 5 sono in continua evoluzione sotto il coordinamento tecnico di Serginho (brasiliano oramai cagliaritano, che ha fatto la storia del futsal sardo e continua a scriverla giocando ancora). Tra i tecnici Braga ed Enrico Atzori (per under 19, 17 e 15) e Fabio Previdelli e Francesco Cara (under 13): «Importanti», evidenzia Serginho, «le collaborazione con la futura calcio Sales, per under 13 e 15, e con il Sant’Elena per l’under 17. Questo per fare in modo che i ragazzi si appassionino a questo sport, arrivando pronti anche per il calcio a 5 quando dovranno decidere quale disciplina fare, come accade in Brasile. Non solo. Il futsal è propedeutico per il calcio».

