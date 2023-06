Il sogno di Laura Dern  Dopo Spielberg e Lynch «girare con Sorrentino»  

Ci sono attrici holliwoodiane che dopo tanti anni di onorata carriera si sono perse nel limbo dei ruoli minori o si sono rese irriconoscibili dal lifting. E poi c’è lei, Laura Dern — figlia d’arte, il primo film girato a 6 anni —, un Oscar vinto per “Storia di un matrimonio” (2020) e quattro Golden Globe (fra i tanti premi), che continua a splendere di luce propria, dimostrandosi alla mano e ironica anche all’incontro al Forte Village di Santa Margherita di Pula. A un passo dal mare, con una camicia leggera, l’attrice di Los Angeles portava con grande classe i suoi 56 anni. Qui riceverà il Filming Italy International Award, oltre a essere protagonista di una masterclass con gli studenti dell'Academy Cinema.

Trova che qualcosa sia effettivamente cambiato dopo il me too e le prese di posizione di questi anni?

«Molte cose sono cambiate ma per altri versi si sono fatti dei passi indietro: l’idea che l’arte e la politica producano cambiamenti duraturi è falsa, bisogna sempre continuare a difenderli. Io, come attrice, dopo tanti anni di esperienza mi sento più tutelata delle giovani che si affacciano al mestiere e che avrebbero bisogno di più punti di vista».

Cosa pensa del rapporto fra donne e arte?

«Mi trovo bene e mi piacciono sia registi e attori che registe e attrici, non è il genere a indirizzare il valore delle persone. Sono fiera di sentirmi femminista ma è la qualità del progetto a farmi scegliere su quale film puntare».

Trent’anni dopo il primo “Jurassic Park”, come spiega il successo della saga?

«Sono temi che continuano ad avvicinare le giovani generazioni. Il primo “Jurassic Park” aveva una sceneggiatura molto interessante, non meno di quella di un film indipendente di David Lynch, anche se l’investimento era alto. Spielberg è un visionario e spinse i confini della computer grafica dove non si era mai arrivati prima. Lo spirito dell’esordio è stato mantenuto nei capitoli successivi».

Cosa ricorda del lavoro con David Lynch?

«È il mio eroe. Per “Velluto blu” avevo 17 anni e mi sembrò pazzo e disturbante; “Cuore selvaggio” arrivò in un momento in cui ero più consapevole. “Inland Empire” non è stato capito da molti, ma per David era un esperimento che superava del tutto il controllo degli studios, girato interamente in digitale, proprio come fanno oggi tanti filmmaker. Era un film che rompeva le regole, per questo lo amiamo».

Quest’anno è uscito il libro che ha scritto con sua madre, Diane Ladd, attrice leggendaria (“Honey, Baby, Mine”).

«Mia madre si era ammalata in California per via dei pesticidi tossici utilizzati su larga scala; un dottore, vedendo i suoi polmoni, le aveva detto che le sarebbero rimasti tre mesi. Allora ci è venuta la voglia di raccogliere in un libro quella che è stata la nostra vita condivisa. Oggi mia madre è ancora viva e la lotta contro i pesticidi negli Stati Uniti è ancora più sentita».

Con quale regista italiano le piacerebbe lavorare?

«Paolo Sorrentino, senza dubbio. Il modo in cui è riuscito a coniugare commedia e sincero dolore in “È stata la mano di Dio” mi ha veramente colpito».

Nella bolla senza tempo del Forte Village, dove sembra bandita ogni imperfezione del mondo là fuori, si sono susseguiti altri incontri con attori e attrici. Alla Piazzatta Luisa, in serata, hanno assistito alle cerimonie di premiazione la stessa Laura Dern, Dominic West (protagonista delle due ultime stagioni di “The Crown”), Francesca Chillemi, Ilaria Spada e Ricky Memphis (interpreti de “Un matrimonio mostruoso”, di Volfango De Biasi), Marco Bocci e Pietro Sermonti (il primo in veste di regista del film generazionale “La caccia”), Gabriele Lavia (attore de “La quattordicesima domenica del tempo ordinario”, di Pupi Avati), Bruno Gouery, Clotilde Courau (“L’Été dernier” di Catherine Breillat), Martina Stella. Mentre nel cielo di notte le stelle si rispecchiavano in questo manipolo di star più o meno lucenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA