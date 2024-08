Il sogno di diventare allevatori 

Sognare di aprire una fattoria didattica; imparare a dare da mangiare ai vitelli; diventare un’allevatrice o un allevatore ed essere decisi e fieri della propria scelta. Accade ad Arborea, dove due sorelle e un fratello di 15, 16 e 20 anni sognano un mestiere tradizionale.

Sono Emanuele, Chiara ed Eleonora Colombari e il mestiere dell’allevamento scorre nelle loro vene, abituati fin da piccoli a vivere a contatto con il mondo animale: la famiglia possiede un allevamento di bovini.

Il sogno

«Non potrei fare alcun altro lavoro - dice decisa Eleonora, 20 anni, mentre passeggia tra le mucche - sono nata qui ed è abbastanza naturale proseguire il percorso nella mia azienda». Le nuove generazioni hanno una visione differente del lavoro, del tempo che proprio al lavoro va dedicato. Il concetto che emerge dalle parole di questi ragazzi, è semplice: più qualità, minor tempo, ottimizzazione del lavoro. «Siamo certi si possa fare- commenta Eleonora- con l’aiuto della tecnologia e dell’innovazione in campo agrizootecnico possiamo migliorare la qualità delle nostre vite e non trascorrere più intere giornate solo ed esclusivamente al lavoro. A noi giovani interessa anche poter vivere bene, aspetto che altre generazioni magari hanno trascurato in passato, a discapito di alcuni aspetti della loro vita privata. Questo non significa sminuire il lavoro ma trovare un equilibrio tra vita lavorativa e vita privata».

I progetti

Chiara ha 16 anni, trapela la leggerezza dell’adolescenza ma soprattutto un carattere forte e deciso, se si parla del suo futuro. «Studio all’alberghiero perché il mio sogno nel cassetto, un po’ astratto per ora, è quello di aprire una fattoria didattica in cui, oltre alle nostre mucche ci saranno anche altri animali -. Le persone si potranno affacciare al nostro mondo, in tanti non conoscono il lavoro della mia famiglia, molti lo vedono, appunto, solo un lavoro, in realtà è pura passione». Emanuele sta per compiere 16 anni: «La mattina imparo come si da da mangiare ai vitelli, osservando mamma, e immagino il futuro all’interno di questa azienda. A chi sostiene che i giovani non abbiano voglia di lavorare, dico che non è vero, noi abbiamo voglia di impegnarci e credo che questi commenti vadano ignorati». Emanuele conosce i nomi di tutti i bovini, li sa riconoscere e ogni tanto si avvicina con dolcezza per coccolarne uno. Studia all’istituto agrario di Nuraxinieddu e ora, come tutti, è in vacanza: «Ma anche quando vado a scuola, dopo lo studio, cerco di apprendere il più possibile».

L’appello ai coetanei.

I giovani che scelgono il mondo dell’allevamento sono sempre meno: «Ecco perché ai miei coetanei chiedo di cercare di conoscere questo lavoro prima di prendere una decisione- spiega Eleonora- perché può dare grandi soddisfazioni».

RIPRODUZIONE RISERVATA