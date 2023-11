Il sogno di Barbieri  da Villaurbana: «“4 Hotel” nell’Isola» 

Al termine di una giornata ricca di chiacchiere e foto con il pubblico arriva la promessa: «Il mio sogno ancora da realizzare - ha detto - è quello di fare “4 Hotel” in Sardegna, un progetto al quale sto lavorando da tempo e che la prossima primavera si potrà concretizzare. Perché anche la cultura dell’accoglienza è un valore da far crescere e promuovere e sono certo che in quest’isola c’è tanto da raccontare». Si è congedato così da Villaurbana lo chef Bruno Barbieri, dopo aver deliziato il pubblico del secondo appuntamento di “Pané-Incontri gastronomici nel borgo”, che ha aperto 12 forni del paese per la giornata dedicata ai pani del Mediterraneo.

Progetto dell’amministrazione comunale in collaborazione con la cooperativa sassarese Le Ragazze Terribili. Aneddoti, esperienze, la scelta di appendere la casacca da chef e scoprire altro nel mondo. «Non ho smesso di cucinare, ora cucino per gli amici e per le persone che amo», ha spiegato raccontando perché ha scelto di dedicarsi alla tv con programmi ormai di culto come “Masterchef” e “4 Hotel”, appunto.

