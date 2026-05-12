Il sogno della Villacidrese 

Villacidro. Ci sono 180 minuti tra il sogno e la possibile realtà. Dopo una semifinale playoff al cardiopalma contro il Castiadas, la Villacidrese guidata da Diego Mingioni si prepara alla doppia finale playoff contro il Bonorva, che decreterà la graduatoria dalla quale prendere l’eventuale terza squadra promossa in Eccellenza dopo Terralba e Alghero. Domenica la gara di andata in casa, il 24 il ritorno in trasferta.

Nel club l’entusiasmo è alle stelle, alimentato da una prova di carattere e vincente nel Sarrabus. La gara si era messa subito in salita con il vantaggio iniziale firmato da Pulcrano per i padroni di casa, ma i gialloblù non hanno smesso di crederci e, dopo il pareggio firmato da Mascia, nei supplementari è arrivata la zampata di Muscas che ha regalato alla squadra il pass per la sfida incrociata con l’antagonista del girone B. Un successo costruito con sacrificio, compattezza e spirito di gruppo, qualità che hanno accompagnato la Villacidrese lungo tutto il campionato. Il Bonorva è avversario ostico e tra i più in forma dell’intero torneo regionale. I rossoblù tra l’altro arrivano all’appuntamento forti del successo nella Coppa Italia di categoria e del secondo posto conquistato nel gruppo nord.

L’allenatore

Il tecnico Mingioni traccia un bilancio sulla finale col Castiadas: «Una partita folle, vinta grazie al cuore immenso dei ragazzi che hanno trovato energie e risorse insperate. Il risultato per come è arrivato ci dà tanta spinta per la finale. Siamo consapevoli di affrontare una squadra molto forte e preparata ma, allo stesso tempo, siamo consci dei nostri mezzi e di poter dire la nostra. Siamo a un passo dall’impresa e dall’obiettivo dell’Eccellenza, dunque ci giocheremo le nostre carte sino all’ultimo secondo».

Certo ci sono «i 120 minuti della semifinale che pesano tanto sulle gambe, ma lavoreremo al meglio per preparare la partita di domenica».

Il presidente

Per il presidentedel club Matteo Marroccu «si tratta di un risultato non scontato ma che abbiamo raggiunto buttando il cuore oltre l’ostacolo», sostiene il patron, fiero della squadra.

«Abbiamo affrontato due compagini fortissime quali Guspini e Castiadas e siamo stati in grado di avere la meglio. In finale avremo di fronte un avversario, a detta di molti, fuori categoria. Ma questi ragazzi hanno dimostrato che nulla è impossibile, e comunque andrà sono felicissimo per la stagione vissuta».

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