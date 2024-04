Il sogno del club: «Il Monastir in D» 

Monastir. Il ritorno in Eccellenza con sei giornate di anticipo e dopo solo un anno di purgatorio. L’impresa del Monastir è arrivata a compimento nel weekend scorso grazie al punto conquistato in trasferta con la Gialeto. La squadra del tecnico Marcello Angheleddu, unica ancora imbattuta in Promozione, ha dominato il girone A e lo certificano i numeri: 70 punti in 28 giornate frutto di 21 vittorie e 7 pareggi, con il miglior attacco e difesa del torneo.

Il bomber

Uno dei protagonisti della cavalcata è sicuramente l’attaccante Mauro Ragatzu, 41 anni, a segno anche domenica, leader e capocannoniere del torneo con 32 gol. La società ha allestito una rosa molto competitiva per la categoria, creando il giusto mix tra giovani calciatori e uomini di esperienza.

«Siamo molto felici per aver raggiunto il nostro obiettivo stagionale. Ci siamo riusciti attraverso l’organizzazione, il lavoro e l’ottima sinergia con lo staff tecnico e l’allenatore», commenta il presidente Marco Carboni, «abbiamo puntato su calciatori utili alla causa, alcuni arrivati anche da categorie superiori, a cui non abbiamo fatto mancare nulla. Anche gli innesti nel mercato di riparazione hanno permesso di aggiungere ulteriore esperienza. Il merito va al nostro direttore sportivo Zanda».

Il domani

I campidanesi possono contare su un solido progetto che guarda al futuro: «Lavoriamo ogni anno per migliorare e nel giro di qualche stagione vorremmo tentare il salto in Serie D. Il nostro settore giovanile è all’avanguardia, per esempio l’Under 19 giocherà nei playoff nazionali», conclude Carboni. Dopo la vittoria del campionato, Ragatzu e compagni si giocheranno un altro titolo: giocheranno la finale di Coppa Italia di Promozione contro la Lanteri Sassari.

