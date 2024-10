“Il sogno dei pastori”, Notorious sold out 

Siamo in Barbagia, tra le atmosfere rurali custodite nelle campagne di Ovodda, Gavoi e Aritzo. «Sono passati mesi e non abbiamo avuto alcuna risposta. Invece che regalarlo agli industriali lo buttiamo», grida il giovane col megafono. La strada è bloccata dai furgoni, i manifestanti si agitano. Siamo nel cuore della Sardegna, dove i pastori combattono e si disperano per il prezzo del latte, e poi si scontrano con il dramma sempre più forte della lingua blu. Ottantaquattro minuti dopo eccoci al Notorious di piazza L’Unione Sarda a Cagliari, per la prima nazionale, con lo spettacolo delle 21 sold out. Un esordio col botto per il regista cagliaritano Tomaso Mannoni, che messi da parte i documentari s’affaccia al cinema di finzione con il lungometraggio “Il sogno dei pastori” e porta in scena una delle vertenze storiche dell’Isola con tutte le difficoltà che vive il mondo agropastorale.

«Racconto anni di lotte, c’è l’attualità di uno scontro continuo con la burocrazia e la politica. C’è la rabbia del latte versato. Ma l'aspetto documentaristico stavolta resta sullo sfondo», spiega Mannoni. Il lancio è in contemporanea con Roma, ma lui è qui, nel capoluogo sardo: «Sono cagliaritano, era doveroso».

Il cast

È come una storia moderna e poetica quella che scorre sul maxischermo, sospesa tra la fiaba e la commedia. Messa in scena con un cast completamente sardo, che Mannoni ha scelto personalmente e corteggiato per un po’. Ci sono Alessandro Gazale, che interpreta Ignazio, pastore sardo dal carattere burbero, Astrid Meloni che veste i panni di Antonietta, sorella di Ignazio e insegnante precaria. E ancora: Francesco Falchetto, Fiorenzo Mattu, Federico Saba e Giuseppe Deiana. L’unico forestiero è Fabio Fulco, un misterioso quarantacinquenne in fuga da Napoli, che stravolge la vita ordinaria dei pastori barbaricini. Il film è prodotto e distribuito da Ombre Rosse e Blue Film, sostenuto da Rai Cinema e Sardegna Film Commission, con il contributo del Ministero alla cultura.

La trama

In sottofondo ci sono i campanacci delle pecore, si gioca a morra. Si va avanti tra rabbia e disincanto, i protagonisti sono sempre loro: i pastori, strozzati dal prezzo del latte e dal dramma, sempre attuale, dell'epidemia della lingua blu. Così pur di trovare una via d'uscita affidano le loro speranze a fantasiose “soluzioni social”. La tecnologia arriva e irrompe nelle campagne della Barbagia. La porta Andrea, che in realtà è Fulco, e propone un crowdfunding. “Adotta una pecora e aiutaci anche”: è lo slogan che in rete consente di sostenere l’economia sarda da remoto. I soldi arrivano, e pure veloci. Ma è veloce anche la Finanza. Al bar del paese si decidono le sorti del movimento dei pastori: «Ho convocato questa riunione per comunicarvi che dall’assessorato non hanno accolto la nostra proposta. Dicono che c’è un problema di sovrapproduzione e visto che la diplomazia non è servita torniamo alle maniere forti». Ci ha lavorato circa dieci anni, Mannoni, per arrivare al risultato finale: «Ho riscritto e modificato più volte la sceneggiatura per cercare di dosare ironia e dramma. Ma sono soddisfattissimo, anche se in realtà ho dovuto rinunciare ad alcune parti», spiega. «Ho voluto raccontare una Sardegna aperta, che considera il proprio conosciuto imprescindibile, ma che in realtà è molto più aperta alle innovazioni di tante altre realtà del Sud». Le pecore su internet hanno successo e continuano a portare soldi. Il resto della storia è da vedere al cinema.

