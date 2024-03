Il sogno chiamato Serie C 

Cagliari ha sette club tra Eccellenza e Prima categoria ma non è riuscita a portare in pianta stabile una seconda squadra nei campionati nazionali. Agli albori ci fu la Pro San Giorgio Fois, in Serie C nel 1938-39 con un giovane Renato Raccis. L’esperienza più gloriosa è del La Palma, arrivato in Serie C2 nel 1988-89; la più recente è del Progetto Sant’Elia, in Serie D nel 2012-13. Poi più nulla, anche (certamente non solo) per le note difficoltà nel reperire campi da gioco in città e nell’hinterland.

Exploit

Dalla Prima Categoria vinta nel 1985 al 13° posto in C2 nel 1989-90. È l’indimenticabile ascesa del La Palma, espressione del quartiere cittadino diventata seconda squadra di Cagliari giocando fra il glorioso stadio Amsicora e un Sant’Elia appena ristrutturato per Italia ‘90. Un salto multiplo con Bernardo Mereu in panchina: «Arrivai in Seconda categoria chiamato dal presidente Fiore Verderame», ricorda l’attuale responsabile delle giovanili del Cagliari, «allenavo i ragazzi al Superga e la scuola Colombo: creai una rosa col lavoro nel quartiere. Partimmo da zero, con tanto lavoro e dirigenti entusiasti. Dai campi di periferia arrivammo all’esordio all’Ardenza col Livorno che aveva Allegri in campo e Allodi ds». Un percorso eccezionale interrotto nel ‘90 con la salvezza in C2 e Tiddia in panchina. Ora il La Palma è in Prima Categoria. «Purtroppo le forze economiche non erano tante», si rammarica Mereu.

Difficoltà

Tolta la Ferrini in Eccellenza, i club a Cagliari giocano dalla Promozione in giù. Molti hanno problemi coi campi. «La chiusura di Terramaini ci ha distrutto», l’allarme di Alberto Chessa, allenatore dell’Uragano Pirri e figlio del patron Costanzo: «Ci alleniamo a Quartu grazie all’amico Gianni Roccotelli. Per la società, fra le più antiche in città, il momento è critico, ci sono grosse difficoltà economiche. Bisogna sistemare gli impianti: è un dramma per tutti». L’Uragano è ultimo in Prima Categoria, a Pirri l’unico terreno è della Jupiter (sta in Seconda) col Calcio Pirri che gioca a Mulinu Becciu e il Gruppo Sportivo Pirri (per due anni in Interregionale) sparito da tempo. L’Atletico Cagliari, nato nel 2014, ha un suo centro (il “Brugnera”) ed è terzultimo in Promozione. «Siamo un gruppo di amici appassionati, la prima squadra si basa sulle giovanili», dice il responsabile del settore agonistico Aldo Bruni: «Vogliamo tenere la categoria e migliorare l’impianto per avere più sponsor e risorse».

Le altre

L’Atletico Calcio (ora scomparso) ha trascorso dieci anni in Serie D, record cagliaritano. Era della famiglia Orrù e anche lì c’era Mereu. Fu promosso nel 1996 come Atletico Sirio: «Proprietà solida e competente, il presidente Tonino Orrù si unì con la Sirio di Franco Capone e arrivarono tanti successi». Mereu poi guidò il Progetto Sant’Elia in D nel 2012: «C’era meno esperienza, arrivai alla prima di ritorno con la squadra ultima e ci salvammo con un girone fantastico». Il decano dei tecnici sardi dà la ricetta per il futuro: «Per rivedere un club di Cagliari a certi livelli servono passione, sacrificio e società economicamente forte. I giocatori ci sono, possono ricrearsi le condizioni».

