Il sogno americano di Niccolò da Baunei 

Baunei. Ha iniziato da ragazzino difendendo la porta delle giovanili della Baunese, poi ha fatto tutta la trafila nel Cagliari dagli Allievi all’emozione della convocazione in Serie A. Quindi il salto oltre oceano: quest’anno sarà il numero 1 della “Eagles CMU”, squadra della “Central Methodist University”, università privata a 200 chilometri da Kansas City, in Missouri, negli Usa.

Sa tanto di sogno americano la storia di Niccolò Cabras, studente di Baunei che, dopo aver sfiorato la Serie A e aver giocato in Serie D tra Veneto e Valle d’Aosta, ora ha varcato l’Atlantico. Classe 2001, è alto 1,87 ed è subito piaciuto ai selezionatori dell’ateneo americano, a caccia di talenti per la propria sezione sportiva. Essere stato titolare nella Primavera del Cagliari e aver fatto parte della Prima squadra rossoblù nel 2017-18, fino a essere convocato a 16 anni per un match con la Lazio in notturna (che tenne col fiato sospeso davanti alla tv Baunei e il territorio nella speranza di un suo ingresso in campo), ha certamente avuto un peso notevole nel valutare la domanda presentata dal ragazzo.

«Grazie a un’agenzia che segue le pratiche per questi casi, compresa la realizzazione di filmati da allegare alla richiesta», spiega Niccolò, ad agosto per alcuni giorni in vacanza a Baunei, «ho inviato la documentazione alla “Central Methodist University” che mi ha risposto positivamente dopo il superamento di una selezione nel centro sportivo del Novara davanti ad allenatori arrivati dal Missouri». I tecnici della Eagles CMU puntano a reclutare studenti/calciatori europei per innalzare il livello della squadra e quest’anno su 26 giocatori della rosa ben 15 provengono dal vecchio continente. «È un’esperienza meravigliosa», sottolinea il portiere, «passo le giornate al campus, la mattina vado a lezione, corso di laurea in Management Sport, borsa di studio triennale, e di pomeriggio mi alleno come un professionista; l’unico problema è il clima, in inverno arriviamo a -27 gradi, ma abbiamo tante strutture al coperto per allenarci».

Cabras potrà giocare per un triennio nel circuito universitario americano, che ogni anno sforna giovani calciatori per il “soccer” professionistico. «I grandi club della MLS, dove gioca Messi, vengono a visionare le gare dei nostri campionati», conclude il talento, «e l’anno scorso gli osservatori dell’Inter Miami, la squadra del fuoriclasse argentino, hanno selezionato un difensore che militava nella nostra squadra». Il sogno americano di Niccolò da Baunei, 23 anni, è già “work in progress”.

