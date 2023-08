Il soffio di Nerone, ma l’ondata di caldo ha i giorni contati  

Se qualcuno pensava di aver lasciato alle spalle il caldo torrido, beh si sbagliava. È vero, Caronte ha fatto le valigie, ma a farci visita in queste giornate bollenti è certamente un suo caro parente: “Nerone”. Un soggiorno più breve, che dovrebbe durare fino a domenica, con l’augurio che non decida di prolungare le sue vacanze in Sardegna. Le temperature sono sicuramente minori rispetto a quelle che ci ha riservato a metà luglio l’infernale Caronte, punendoci con picchi di 48 gradi. In questi ultimi giorni siamo tornati a boccheggiare, rilassandoci solo dentro casa, con l’aria condizionata o immersi in acqua al mare.

La nuova impennata

Le temperature della settimana hanno sfiorato i 38 gradi nelle province di Cagliari, Alghero, Oristano e nel Logudoro. Nel settore coste le temperature resistono e non raggiungono i 33 gradi, nei restanti settori la media è di 34/36 gradi. Ma non allarmatevi, diremo presto addio al caldo afoso, la settimana rovente chiuderà i battenti lunedì 28.

Fresco a fine mese

«Le alte temperature che si stanno registrando in particolare sul centro nord peninsulare (lontane in ogni caso dai valori di luglio), si ridimensionano dal prossimo lunedì. La perturbazione di origine atlantica entrerà in dinamica dal settore occidentale ridimensionando le temperature», ha rassicurato il meteorologo Alessandro Gallo, che spiega: «Da lunedì i valori massimi previsti nell'isola, saranno compresi tra 22/28 gradi celsius. Le precipitazioni rinfrescheranno la nostra regione (localmente rovesci e /o temporali con probabili grandinate). Anche la ventilazione sarà complice: sempre dal lunedì 28, inizialmente da libeccio con rapida rotazione, da maestrale moderato con locali raffiche».

In arrivo le piogge

Quindi, non solo le temperature subiranno un importante calo, ma ci sarà il grande ritorno delle piogge, che aiuteranno a rianimare i terreni presi d’assalto prima da Caronte, poi da Nerone.

Ma capiamo qual è lo scenario nazionale, a quanto pare l’ondata dell’anticiclone fa sudare tutta Italia. La città che sta soffrendo maggiormente la fastidiosa presenza del caldo africano è Firenze, con temperature che raggiungono i 39 gradi. Non sono da meno Genova e Ferrara con 38, Roma 37.5 e Napoli con 37 gradi.

Oggi allerta gialla

Nella zona di Cagliari, fino alla giornata di oggi, il Ministero della Salute ha diramato un nuovo bollettino di Allerta Gialla per gli effetti delle ondate di calore sulla salute. Il pericolo è stato classificato con il livello 1. Le temperature previste domenica si attesteranno tra i 24°C e i 37°C con una temperatura massima percepita di 38°C. Con l'Allerta Gialla le condizioni meteorologiche sono tali che possono precedere un livello 2. I servizi sanitari e sociali sono in fase di Pre Allerta.

Cautela contro il caldo

Insomma, i consigli per evitare svenimenti e colpi di calore sono sempre gli stessi: evitare sforzi, lavori pesanti, attività fisica e lunghe passeggiate nelle ore più calde della giornata, dalle 11 alle 16, bere spesso molta acqua per idratare il corpo, vestirsi leggeri, coprire la testa e bagnarla laddove è possibile. Munirsi di prudenza e pazienza è sicuramente l’arma vincente per abbattere Nerone, che ormai ha i giorni contati. Dopodiché arriverà il primo strappo di fine estate con tempo perturbato e precipitazioni. Ma non è ancora tempo che costumi e teli da mare tornino negli armadi. Settembre regala tradizionalmente giornate soleggiate e calde.

