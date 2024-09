Il soffio del maestrale, crollano le temperature Ma l’estate non è finita 

La Sardegna mette via costumi da bagno e canotte e veste, per il momento, il giubbotto autunnale. Un deciso cambio di stagione, portato dal vento impetuoso proveniente da nord-ovest, è arrivato bruscamente giovedì, trasformando il mare in un mosaico di onde agitate e facendo crollare le temperature. Dopo un’estate di caldo anomalo, l’autunno si è così intrufolato senza preavviso, e sembra intenzionato a restare per almeno dieci giorni. Intanto, a causa del maltempo sono state cancellate le corse delle navi Cruise-Roma e Cruise-Barcellona e di una Corsica Ferries, mentre un traghetto Moby è stato dirottato a Olbia. Il calo drastico delle temperature ci fa pensare che l’estate sia finita, ma, verso la fine del mese, il bel tempo è pronto a farci ancora visita.

Le temperature

Ieri a Fonni, nella stazione di Bruncu Spina (1.500 metri di quota sopra il livello del mare), si sono registrati 3.4 gradi e la grandine ha fatto pensare a un’improvvisa nevicata fuori stagione. Sempre a Fonni, a Su Separadorgiu (1.440), il termometro ha registrato 4.6 gradi, mentre a Su Filariu (1.370), nel Comune di Desulo, segnava 5.4. Ma anche in quote più basse, sempre a Desulo e a Fonni, i termometri non hanno superato i 9 gradi. Sotto i 10 gradi si sono ritrovati poi diversi centri nel sassarese, a Pattada, nell’Oristanese e a Santa Sofia. Nel frattempo, pure nel resto dell’Isola le piogge lasciano ora spazio ai venti forti e alle mareggiate.

«Siamo passati in pochissime ore da temperature altissime con tanta umidità all’arrivo del Maestrale che ha portato le massime a scendere di ben dieci gradi e le minime anche a quindici gradi», spiega Carlo Spano, tenente colonnello del servizio meteo dell'Aeronautica militare di Decimo. «La situazione però ora è ferma, non ci sarà brutto tempo perché il maestrale forte si è stabilizzato e ci farà compagnia non solo per tutto il fine settimana, ma anche all’inizio della prossima». Lunedì e martedì saranno però giornate soleggiate «sempre accompagnate da un forte vento di maestrale – precisa Spano – le temperature saranno decisamente al di sotto della media anche negli altri giorni, ma ci sarà una perturbazione che ci farà visita nuovamente da mercoledì, portando nuove piogge».

L’allerta

Anche la Protezione civile, intanto, ha avvertito che l’Isola sarà interessata «diffusamente da venti forti (oltre 10,8 metri al secondo), con rinforzi sino a burrasca (17,2 metri al secondo) sul settore nord-orientale, sulle coste esposte e sui rilievi del resto della Sardegna». Possibili raffiche sino a burrasca forte (oltre 20.8 m/s, quindi al di sopra dei 70 chilometri orari) sui rilievi, principalmente quelli orientali. «Si prevedono», è l’allerta, «mareggiate sulle coste esposte, con altezze d’onda significative medie sino a 5 metri e periodi di picco sino a 10 metri sulle coste nordoccidentali». Addio al sole e alle spiagge, dunque? «Non è un addio definitivo, questo assaggio di autunno durerà circa dieci giorni, poi tornerà il bel tempo», assicura l’esperto. Non va meglio nel resto del Paese: anche la Sicilia e tutto il versante tirrenico sono state investite dal Maestrale, mentre le raffiche di Tramontana sulla Liguria e di Bora sul medio e alto Adriatico hanno fatto crollare le temperature anche in queste regioni.

