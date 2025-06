Il soffio bollente di “Pluto” sull’Isola: sfiorati i 40 gradi   

L’estate comincia col botto, le temperature sono schizzate verso l’alto, su medie ben superiori rispetto al clima tradizionale di fine giugno. Termometro su in tutta Italia, picchi importanti in Sardegna sotto la spinta del maestrale: si sono toccati i 39 gradi a Ozieri e sono stati sfiorati anche a Cagliari città, con un pomeriggio torrido che ha visto schizzare il termometro di parecchi gradi rispetto alla mattina. Secondo i dati dell’agenzia ambientale Arpa della Regione le altre località con caldo record nell’Isola sono state Berchidda, Villa San Pietro, Orani (quasi 38 gradi), e poi Dorgali, Ghilarza, Decimomannu (37 gradi).

Sarà caldo record

Ma è soltanto l’inizio di un periodo di caldo record: l’alta pressione proporrà una decina di giorni di stabilità con l’anticiclone africano che stavolta è stato battezzato “Pluto”. Le temperature sono già elevate in tutto il Norditalia, dove è pressante anche l’umidità: ci sono già valori che sfiorano i 40 gradi in Emilia, mentre sono stati superati i 35 gradi nelle valli dell Alto Adige.

Giorni roventi

Ma siamo soltanto all’inizio perché nei prossimi giorni le condizioni meteo porteranno nuovi picchi, tanto che tra oggi e domani in Sardegna si supereranno i 40 gradi e lo stesso succederà in varie località di tutta Italia. «Vivremo un lunghissimo periodo estremo con minime sopra i 25 gradi e massime intorno a 40», spiega Antonio Sanò di Meteo.it. «Subito un primo picco, un secondo sarà raggiunto a cavallo tra giugno e luglio anche con 42 gradi. Caldo record in Sardegna e Sicilia dove però il clima sarà meno umido, quindi torrido e non afoso».

