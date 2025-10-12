Il soccer altamura passa a cagliari 

Non basta la doppietta di Filipa Mendes. Il Cagliari cade in casa 3-2 contro la neopromossa Soccer Altamura nella quarta giornata del campionato di Serie A femminile.

La partita

Al PalaConi la tribuna si tinge come di consueto di rossoblù per sostenere la squadra di Moreno Giorgi, che sceglie di iniziare con Ricottini tra i pali e Cokito, Vecchione, Virdis e Aresu come quartetto di movimento. Dall’altra parte, invece, ci sono due ex importanti come il portiere Anthea Polloni e la brasiliana Cintia Pereira.

La gara per il Cagliari si complica dopo la metà del primo tempo, quando le ospiti trovano due reti nel giro di un paio di minuti con i suoi due pivot. Entrambi i gol delle pugliesi arrivano in fotocopia da due calci d’angolo battuti dalla destra. Al 12’ apre le marcature Pezzolla, che riceve il passaggio, si sposta la palla sul sinistro e da oltre dieci metri insacca il pallone all’angolino basso. Al 14’ il raddoppio è della croata Matijevic con un altro tiro dalla distanza, questa volta però col destro di prima intenzione per il 2-0 con cui le squadre vanno negli spogliatoi all’intervallo.

A inizio ripresa il Cagliari riapre subito la partita direttamente dal calcio d’inizio: Furno scarica all’indietro per Virdis che serve in parallela Mendes la quale al volo e di prima intenzione segna la rete del 2-1 dopo appena sei secondi di gioco. Il gol carica le rossoblù, che spingono alla ricerca del pareggio, ma al 33’ arriva la doccia fredda: il Soccer Altamura allunga sul 3-1 con Matijevic che risolve un batti e ribatti in area di rigore. Sotto di due reti Moreno Giorgi sceglie di rischiare il portiere di movimento, che porta al gol del 3-2 firmato ancora da Filipa Mendes. Nel giro palla con il power play la portoghese riceve il pallone in angolo da Vecchione e con il destro di prima intenzione, nonostante la posizione defilata, trova l’angolo vicino al palo lontano riaccendendo le speranze rossoblù. Nel finale gli assalti con il portiere di movimento non portano però al pareggio e al suono della sirena il Cagliari si deve arrendere e incassare la sconfitta, la terza in questo avvio di campionato.

Serie B

Ieri ha preso il via anche la Serie B femminile con un doppio derby sardo nella prima giornata. A Oristano l’Athena Sassari ha iniziato con un bel 3-0 sull’Oristanese firmato da Will, Saraniti e Matranga. Successo esterno anche per il Cus Cagliari, che si è imposto per 5-1 sul campo dell’Ittiri.

