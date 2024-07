Il Siulp a Dionisi: lavoro encomiabile per il territorio 

Prime reazioni dopo l’avvicendamento al vertice del palazzo del Governo di Nuoro, con l’arrivo in via Deffenu del prefetto Alessandra Nigro che prenderà il posto di Giancarlo Dionisi, destinato a dirigere la prefettura di Livorno, decisione presa mercoledì dal Consiglio dei ministri. «Felicitazioni» per l’arrivo della Nigro a Nuoro sono state espresse ieri da Massimo Mastracco, rappresentante provinciale del sindacato di polizia Siulp, e «un grazie per il lavoro svolto ed in bocca al lupo per il nuovo incarico» al prefetto Dionisi.

Il sindacato degli agenti in una nota evidenzia «l’encomiabile lavoro svolto da Dionisi nella nostra provincia mostrando grande sensibilità e vicinanza a tutti i poliziotti in servizio in questo territorio. Anche in occasione dell’incontro organizzato dal Siulp - ricorda il sindacato - sul tema della gestione dell’ordine pubblico e del trattenimento amministrativo al Cpr di Macomer, al quale ha partecipato anche il questore di Nuoro, Alfonso Polverino, e il segretario nazionale Felice Romano, il prefetto Dionisi ha speso parole di elogio nei confronti che poliziotti che quotidianamente svolgono questo delicato servizio a garanzia degli ospiti di quel centro e a tutela della collettività». Rinnovando al neo prefetto Nigro gli auspici di buon lavoro per il nuovo incarico il sindacato Siulp annuncia «la sua totale e leale collaborazione per affrontare le emergenze in atto e programmare i necessari interventi per garantire e migliorare la funzionalità dell’amministrazione in provincia».

