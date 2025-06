Il sito Tanca manna incanta i visitatori 

Un fine settimana carico di positività, impreziosito da centinaia di visitatori. Capace di imbastire e svelare un futuro che si annuncia radioso, a partire dal 2026, per il sito archeologico nuorese di Tanca Manna. «L’inaugurazione ufficiale avverrà il prossimo anno, però sabato e domenica abbiamo sistemato le strutture che caratterizzeranno l’area», afferma l’archeologo Demis Murgia. «Ovvero, bar e punto ristoro, bookshop. Attendevamo questo momento dal 2018».

Insomma, con “Tanca Manca Nuragic experience” inizia il nuovo corso dell’area archeologica. Nel 2025 il sito sarà aperto solo nei weekend, con visite guidate e laboratori destinati perlopiù alle scolaresche, mentre per la vera e propria inaugurazione occorrerà attendere ancora la prossima primavera. «Da settembre e ottobre di quest’anno, però, inizieremo i lavori di allestimento delle strutture definitive» precisa Murgia. «E andremo pure alla ricerca di finanziamenti per concludere tutta la parte infrastrutturale. Adesso sono stati realizzati i sentieri dell’area archeologica ma, insieme alla nuova amministrazione comunale, dovremo trovare nuovi fondi per concludere il villaggio, quindi per costruire le capanne e arredarle».

Intanto nel weekend il sito ha mostrato tutte le sue potenzialità, in sinergia con il museo archeologico. Tra laboratori di ceramica, macinatura dei cereali, preparazione del pane, visite guidate con esperienza 3D e le “zuppe dell’età del Bronzo” create da Florencia Debandi.

