Il sito nuragico esce dall’ombra 

S’Ortali ‘e su monti uscirà dall’anonimato. Grazie agli ottimi numeri infatto di accessi sull’area archeologica piove un finanziamento di 400 mila euro erogato dal ministero dei Beni culturali. Le oltre 1.200 visite, dalla riapertura di settembre (dopo due stagioni di inattività) a oggi, con una media giornaliera di 8 ospiti, sono un ottimo biglietto da visita. «Diventerà un polo culturale importante e attrattivo», ha detto il sindaco, Marcello Ladu, a margine del vertice cagliaritano con la Soprintendenza in cui è stato confermato il finanziamento erogato da Roma. Ma soprattutto con le risorse verrà inaugurata una nuova campagna di scavi, a distanza di 14 anni dalle ultime attività.

Cambio di marcia

S’Ortali ‘e su Monti è risorto quando sulla scorsa estate scorrevano i titoli di coda. Il complesso archeologico ha confermato, sin da subito, le sue potenzialità, accogliendo turisti, italiani e stranieri, attratti dal sito. Che, non ha molto appeal e le attuali indicazioni stradali non aiutano alla sua individuazione. Suggerimenti elettronici a parte, la segnaletica è uno dei nervi scoperti. «Con 400 mila euro potenzieremo anche la segnaletica», ha aggiunto il primo cittadino, che ha espresso soddisfazione per il finanziamento e per il dialogo intrapreso con la Soprintendenza. In più un impianto di illuminazione futuristico darà nuova luce al complesso di San Salvatore, ora gestito dal Consorzio sistema culturale Sardegna, con sede legale a Monastir, con cui lavorano sei lavoratori.

Il dilemma

Resta il rebus delle asce. Quando i visitatori arrivano a S’Ortali ‘e su monti chiedono di vedere e toccare con mano le 19 asce ritrovate durante gli scavi del 2010. Ma l’arsenale nuragico è custodito lontano da Tortolì, in una sede che a tutt’oggi si conferma misteriosa. Appena trovate, le asce vennero trasferite a Nuoro, senza mai essere state esposte al museo. Da quel momento i 19 oggetti hanno intrapreso un tour per l’Italia nell’ambito della mostra L’Isola delle torri: sei mesi a Cagliari, quattro al Pigoroni di Roma, a Milano per tutta la durata dell’Expo e l’anno scorso a Zurigo.

