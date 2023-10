Il sito di Sa Barra rinascerà con 7,5 milioni di euro 

Soldi del Pnrr per la bonifica dell’area di Sa Barra. Se li aggiudica Sant’Antioco attraverso un finanziamento di 27 milioni complessivi per diverse bonifiche in tutto il territorio regionale.

Il finanziamento ottenuto sulla strategia “siti orfani”, prevede che arrivino circa 7,5 milioni tra progettazione e messa in sicurezza del sito che l’amministrazione comunale punta a rendere fruibile a tutti. «Sarà la naturale prosecuzione del nostro meraviglioso lungomare - dice il sindaco Ignazio Locci - non escludo che sempre su questo sito si possano anche implementare le risorse utilizzando il Just transition fund, stiamo studiando tutti i dossier». L’aggiudicazione è stata accolta con un accenno alla programmazione di tutta l’area. «Guardiamo al sogno di fare di Sant’Antioco la capitale del Mediterraneo degli sport acquatici e all’aria aperta, grazie alla nostra laguna, dalle enormi potenzialità e già apprezzata dagli sportivi che qui giungono provenienti da ogni angolo del mondo - ha detto il sindaco - canoa, la piccola vela, il sup e, soprattutto, il wind surf, quest’ultimo vera e propria attrattiva. Tutti quegli sport che già vengono praticati nello specchio acqueo cittadino ma che, grazie ai lavori di recupero del cosiddetto “sito orfano” di Sa Barra, potranno essere valorizzati, implementandone la fruizione». La tempistica? «Abbiamo firmato la convenzione e a breve procederemo con l’appalto integrato secondo il nuovo codice degli appalti. L’obiettivo finale, è rendere fruibile l’intera area».

