Il sito di Porto Flavia si potrà raggiungere a bordo dei trenini 

Un progetto da dieci milioni di euro finalizzato a creare nuovi collegamenti con il sito minerario di Porto Flavia, a Masua. È stato presentato ieri mattina e parteciperà al bando ministeriale per l’aggiudicazione del finanziamento.

Il sito minerario di Porto Flavia non potrà più essere raggiunto in auto o con altri mezzi, ma semplicemente con l’ausilio di trenini che porteranno i visitatori nella antica galleria. Verranno realizzati degli appositi percorsi che dalla vecchia miniera di Masua porteranno a Porto Flavia. Un progetto che permetterà la massima fruibilità, in termini culturali e turistici, orientati allo sviluppo economico del territorio. Attraverso la realizzazione di questo progetto anche l’antica miniera di Masua sarà resa visitabile. «Abbiamo cercato di promuovere un obiettivo strategico quello, cioè, di promuovere lo sviluppo turistico del territorio - ha dichiarato il sindaco, Mauro Usai – che possa coniugare le esigenze di tutti. Un altro luogo della memoria mineraria, come la miniera di Masua, potrà essere visitato. Incentivare il sistema di trasporto è fondamentale per una pianificazione attenta della valorizzazione del territorio». L’antico complesso minerario di Masua, dove un tempo si estraevano piombo e zinco, è destinata quindi a rinascere, grazie al progetto di riqualificazione. Verrà riqualificato un antico tratto ferroviario, e rivalorizzato il vecchio Museo delle Macchine, verranno anche restaurati e recuperati alcuni edifici minerari.

Nel sito minerario di Porto Flavia invece, saranno realizzati dei percorsi di accessibilità per le persone con disabilità. «Ci sono molte iniziative da intraprendere - ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici, Alberto Cacciarru – abbiamo inserito alcuni interventi importanti da realizzare per permettere la massima fruibilità, e recuperare il cuore di questo immenso patrimonio di archeologia industriale, sotto il profilo culturale, turistico e sportivo. Vogliamo non soltanto, rendere più fruibili questi luoghi, ma creare una linea di sviluppo sostenibile». Un percorso virtuoso, come sottolineato dall’assessore alla programmazione Daniele Reginali: «Procediamo nel percorso virtuoso di rigenerazione delle aree minerarie dismesse attraverso una attenta pianificazione. Il progetto è curato nei minimi dettagli ed è specifico nella sua priorità, quella cioè, di promuovere lo sviluppo sociale, economico, e ambientale, per un turismo sostenibile». La bellezza e l’originalità di questi luoghi potranno offrire così, nuove e proficue possibilità di sviluppo.

