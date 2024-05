«Il sito di Abini tra erbacce e rovi» 

Dopo l’escursione di domenica al sito archeologico di Abini, gioiello nuragico di Teti, il Cai di Nuoro esterna tutta la sua preoccupazione denunciando l’incuria dell’area. Al raduno c’erano oltre 60 iscritti, che hanno dovuto camminare fra erbacce alte e rovi per visitare il santuario nuragico. Una situazione già segnalata dal Cai al Comune, nella pre escursione dei giorni precedenti e per cui i soci del Club alpino italiano auspicano ora una pronta soluzione.

«Si trattava di un evento spontaneo - dice Tonino Ladu, presidente del Cai di Nuoro - non nascondo il dispiacere nell’aver ritrovato un luogo di pregio in tali condizioni, anche dieci giorni dopo il nostro sopralluogo. Il sindaco si era detto disponibilissimo ad occuparsi del problema, ma poi nulla è cambiato».

Aggiunge Ladu: «Conosciamo e apprezziamo gli sforzi dell’amministrazione di Teti per promuovere il patrimonio archeologico, e per questo siamo a certi che si ripulirà tutto quanto prima. Come Cai siamo disponibili a fare la nostra parte, supportando il Comune anche in futuri eventi».

Nel frattempo, il sindaco Costantino Tidu rassicura. «Nell’ultima riunione di Giunta - fa sapere - abbiamo approvato un impegno di spesa per 60 mila euro, volti alla pulizia di Abini, a cui sarà affiancato un cantiere verde. Contiamo di approvare a breve anche dei lavori da 200 mila euro per migliorare la strada di accesso».Conclude Tidu: «Nel vicino sito di S’Urbale abbiamo già provveduto alla pulizia dai rovi grazie a Forestas con cui la sinergia è perfetta».

