Il sito archeologico di Sarcapos sabato sarà aperto ai visitatori 

Archeologi al lavoro anche quest’anno per riportare alla luce il sito di Sarcapos, uno degli insediamenti produttivi più antichi del Sarrabus (è stato frequentato dal VII secolo avanti Cristo sino alla tarda età imperiale romana). Il team, guidato da Raimondo Secci della facoltà di Archeologia di Bologna, proprio in questi giorni ha dato il via alla quinta campagna di scavi alla periferia di Villaputzu (località Eringiana). «Man mano che gli archeologi scavano - ha sottolineato il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu - emergono sempre maggiori dettagli e nuove importanti scoperte. Proprio per illustrare tutte le novità sabato 21 settembre sarà possibile visitare l’area archeologica con la guida di Secci e degli studenti dell’università di Bologna».

La visita, della durata di circa un’ora, sarà possibile solo su prenotazione su quattro turni a partire dalle 10.30 del mattino. La campagna di scavi, grazie ad un accordo tra Comune, Soprintendenza, Ministero e Università, è partita nel 2019. In base ai primi ritrovamenti, Sarcapos potrebbe essere un sito dove erano dislocati gli impianti per la produzione di olio e vino ma potrebbe anche essere stato un vero e proprio villaggio. In epoca punica divenne un importante porto fluviale. L’obiettivo, come ha ribadito più volte il sindaco, è quello di fondare lo sviluppo turistico del territorio anche sulle scoperte archeologiche e in particolare, appunto, sul sito di Sarcapos.

RIPRODUZIONE RISERVATA