Il sistema Goloritzè chiude la stagione turistica 

Come ogni anno, ai primi di novembre, vengono messi in pausa i servizi del sistema Goloritzè – Costa di Baunei e si chiude la lunga stagione che ormai va da marzo a fine ottobre. E come ogni anno il bilancio viene commentato pubblicamente dall’amministrazione comunale sul profilo Facebook del comune. «I servizi al turista garantiti dal 18 marzo al 31 ottobre dai ventotto operatori sono stati fondamentali per gestire i flussi turistici in questi mesi, ventotto persone hanno rappresentato la forza e il cuore dei nostri progetti - spiega il sindaco Stefano Monni – garantendo informazione, assistenza, supporto e controllo, oltre a svolgere numerose attività preziose per il decoro dei nostri paesi e per una fruizione sempre più consapevole e sostenibile del territorio». I sistemi di gestione degli accessi a Cala Goloritzè, nelle spiagge lungo la Costa da Pedra Longa fino a Cala Luna e del trekking Selvaggio Blu quest’anno sono stati ulteriormente potenziati. «I risultati ottenuti sono stati molto positivi, Cala Goloritzè si è confermata meta ambita e ha richiamato anche quest’anno migliaia di escursionisti – sottolineano in comune - e le spiagge di Cala Mariolu - Ispuligedenie, Cala Biriala, Cala dei Gabbiani, Cala Sisine hanno beneficiato del nuovo sistema di contingentamento, mentre Cala Luna ha goduto del servizio di vigilanza e pulizia a partire dal mese di maggio». (gm. p.)

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