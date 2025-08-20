VaiOnline
Il trasportista.
21 agosto 2025 alle 00:25

«Il sistema funzionerà ma servirà comunque convincere le persone» 

Servirebbe un veggente per sapere, oggi, se a lavori ultimati i cagliaritani utilizzeranno in massa la metropolitana o continueranno a spostarsi con l’auto. «Non basta realizzare l’infrastruttura per convincere le persone a cambiare abitudini», premette Italo Meloni, docente di Pianificazione dei Trasporti all’università di Cagliari. «Bisognerà intervenire sui comportamenti delle persone, spiegando i benefici personali e per la collettività e agendo anche con azioni integrate, come i biglietti integrati di trasporto pubblico, parcheggi di scambio, abbonamenti agevolati. Detto questo», spiega ancora, «la metro realizza un corridoio storico, Monserrato-Repubblica-stazione ferroviaria, ad altissima concentrazione di traffico». Ma perché sarebbe migliore di un sistema organizzato con corsie preferenziali per i bus? «A Cagliari è complicato recuperare corsie preferenziali, ricordo cosa è successo quando è stato fatto in viale Marconi. Apriti cielo!», Il neo, ammette, «sono i tempi troppo lunghi di realizzazione dell’infrastruttura. Si doveva correre molto di più. Ma il progetto è importante, serve una visione strategica per diminuire il carico veicolare in via Roma, intervenendo prima di via Roma, permettendo alle persone di raggiungerla con sistemi alternativi ed efficienti». Come la metro, appunto. ( ma. mad. )

