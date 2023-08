Il sistema d’irrigazione è guasto: il prato è diventato secco 

Un giallo quasi risolto. È quello del prato del giardinetto recentemente inaugurato davanti al market in via San Gemiliano a Sestu. Poche settimane fa l’allarme lanciato da alcuni cittadini; il prato non era più verde, stava ingiallendo a causa delle altissime temperature. Dopo qualche verifica il colpevole era stato trovato: un malfunzionamento nell’impianto d’irrigazione, affidato in appalto.

L’area verde era in passato di proprietà della Cantina sociale di Monserrato, fino a una ventina di anni fa. Poi è passata a un consorzio agrario, in seguito è stata acquistata da un imprenditore e infine è stata ceduta al Comune. Per lungo tempo era rimasta in disuso: la nuova area verde rappresentava sicuramente una bella novità. Alla cerimonia d’inaugurazione è stata arredata di tutto punto con muretti che fungono da piano di seduta, giochi per i bambini, attrezzi ginnici e un bel prato.

In questi giorni iniziano i lavori per risolvere il problema, come dichiara il vicesindaco Massimiliano Bullita: «Stiamo finalmente risolvendo i problemi che fino a oggi avevano impedito il collegamento alla rete idrica. Contiamo di concludere i lavori il prima possibile per restituire all’area l’aspetto che aveva il giorno dell’inaugurazione». (g. l. p.)

