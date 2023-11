«Il sistema di selezione dei rider è discriminatorio»  

È «discriminatorio» il «sistema di selezione» dei rider scelto da alcune aziende che attribuiscono una corsia preferenziale «a coloro che si dimostrino maggiormente produttivi» con più consegne e disponibilità in orari serali, nei fine settimana e nei festivi. Lo ha stabilito la Sezione lavoro del Tribunale di Palermo accogliendo un ricorso di Nidil Cgil, Filcams Cgil e Filt Cgil. I giudici del capoluogo siciliano, tra l’altro, già in passato hanno emesso importanti verdetti sui rapporti di lavoro dei ciclofattorini con rilievi di carattere nazionale per il settore del food delivery. In questo ultimo caso, il giudice Fabio Montalto ha dichiarato «il carattere discriminatorio» dei criteri del «contributo», ossia il numero di consegne effettuate, e delle «ore ad alta domanda», ossia il lavoro nei festivi e nelle ore serali, utilizzati da un’azienda del gruppo Glovo per il calcolo del cosiddetto «punteggio di eccellenza» tra i rider impiegati.

Sulla base di questi criteri di selezione i corrieri che effettuano più consegne hanno, «il vantaggio di poter scegliere, con precedenza rispetto agli altri, quando svolgere le successive prestazioni», prenotando gli «slot». Si crea così, secondo il Tribunale, una «discriminazione indiretta dei lavoratori che per condizione personale, familiare, età o handicap sono svantaggiati rispetto ai concorrenti». Glovo Italia, intanto, «convinta dell’assoluta legittimità del proprio operato», ha spiegato «"che impugnerà tale decisione». Per il Tribunale, la legge prevede «che l’accesso all’occupazione e al lavoro autonomo» deve essere «improntato al principio di parità di trattamento delle persone senza distinzione di handicap ed età» e «non può certamente consentirsi ad un committente/datore di lavoro di predisporre ed utilizzare un sistema di selezione» che «ignori deliberatamente le individualità dei lavoratori posti in competizione tra loro». Tra l’altro, chiarisce il giudice, «il criterio delle ore ad alta domanda va dichiarato discriminatorio» anche «per ragioni di religione», quantomeno «in relazione agli ebrei, tenuti ad osservare lo shabbat» e che dunque non possono lavorare il sabato.

