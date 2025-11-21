Il Sinnai Calcio e i suoi 150 atleti 

Da quando è stato lasciato lo storico campo di Sant’Isidoro, il centro del mondo del Sinnai Calcio è diventato il Paolo Pizzi, impianto dedicato al giovane atleta del paese primo donatore di organi in Sardegna. Attività di base, settore giovanile, prima squadra oggi hanno nell’impianto sportivo di via Olimpia il punto di riferimento, con i campi e la club house pronti ad accogliere giocatori e genitori. «Dopo l’intervento del Comune con il rifacimento del manto erboso, nei prossimi mesi ci saranno anche lavori riqualificazione della struttura in concessione», spiega il responsabile del settore giovanile Daniele Tolu, «siamo state tra le pochissime associazioni sportive indicate nel bando della Regione per la “realizzazione di interventi di riqualificazione degli impianti sportivi”. Il contributo permetterà di ripristinare il manto in sintetico sui campi utilizzati per la scuola calcio e la riqualificazione della club-house».

Quest’ultima è anche il punto di riferimento del “camp estivo” descritto con orgoglio da Pierpaolo Vacca, vice presidente della società gialloblù, in diretta su Radiolina nella trasmissione “Giovani di categoria”: «Da circa sei anni lo gestiamo direttamente noi. C’è un bell’ambiente con tanti ragazzi che frequentano per tutta l’estate i nostri campi e molti sono nostri tesserati». Sono 150 gli atleti divisi nelle varie categorie ed è in piedi una collaborazione che dura da tempo con il Cagliari Calcio attraverso l’Academy. L’obiettivo, conferma Tolu «è proprio migliorare la qualità dell’impianto e degli spazi utilizzati per l’attività giovanile, e non solo, per garantire negli anni una continua crescita di numeri e di conseguenza anche dei risultati sportivi».

