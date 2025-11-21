VaiOnline
Giovanili.
22 novembre 2025 alle 00:42

Il Sinnai Calcio e i suoi 150 atleti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Da quando è stato lasciato lo storico campo di Sant’Isidoro, il centro del mondo del Sinnai Calcio è diventato il Paolo Pizzi, impianto dedicato al giovane atleta del paese primo donatore di organi in Sardegna. Attività di base, settore giovanile, prima squadra oggi hanno nell’impianto sportivo di via Olimpia il punto di riferimento, con i campi e la club house pronti ad accogliere giocatori e genitori. «Dopo l’intervento del Comune con il rifacimento del manto erboso, nei prossimi mesi ci saranno anche lavori riqualificazione della struttura in concessione», spiega il responsabile del settore giovanile Daniele Tolu, «siamo state tra le pochissime associazioni sportive indicate nel bando della Regione per la “realizzazione di interventi di riqualificazione degli impianti sportivi”. Il contributo permetterà di ripristinare il manto in sintetico sui campi utilizzati per la scuola calcio e la riqualificazione della club-house».

Quest’ultima è anche il punto di riferimento del “camp estivo” descritto con orgoglio da Pierpaolo Vacca, vice presidente della società gialloblù, in diretta su Radiolina nella trasmissione “Giovani di categoria”: «Da circa sei anni lo gestiamo direttamente noi. C’è un bell’ambiente con tanti ragazzi che frequentano per tutta l’estate i nostri campi e molti sono nostri tesserati». Sono 150 gli atleti divisi nelle varie categorie ed è in piedi una collaborazione che dura da tempo con il Cagliari Calcio attraverso l’Academy. L’obiettivo, conferma Tolu «è proprio migliorare la qualità dell’impianto e degli spazi utilizzati per l’attività giovanile, e non solo, per garantire negli anni una continua crescita di numeri e di conseguenza anche dei risultati sportivi».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Maltempo

Scuole e condomini, le regole anti gelo Calendari diversi nei centri dell’Isola

Termometro ai minimi, impianti di riscaldamento sotto stress 
Sara Marci
Eurallumina.

Pioggia e maestrale non fermano gli operai

Antonella Pani
Tribunale

Caso decadenza, decisione a febbraio È scontro tra i legali

Il pool di difensori della governatrice chiede ancora l’esclusione di Fercia 
Francesco Pinna
Viabilità

Nuraminis-Monastir, sulla “131” dei cantieri torna l’incubo code

Da martedì nuova posa dell’asfalto: chiude la carreggiata verso Cagliari 
Ignazio Pillosu
Sanità

In sala operatoria coi super monitor: «Un salto di qualità»

Dall’Ares 46 nuovi macchinari per la chirurgia endoscopica 
La polemica

«Il dna dell’uomo non accetta la parità»

Bufera su Nordio. E Roccella: con l’educazione sessuale non calano le aggressioni 
Chieti

Casa nel bosco, figli tolti ai genitori

L’ha deciso il Tribunale dei minori, Meloni valuta l’invio degli ispettori 