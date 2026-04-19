Il sinistro di Usai non basta al Lanusei: l’Iglesias si prende il pari con una punizione 

Lanusei 1

Iglesias 1

Lanusei (4-3-1-2): Dyguda, Mameli (42’ st Doneddu), Haas (20’ st Troyes), Pedro Caeiro, Gabriel Silva; Trindade, Caredda, Lusa; Fe. Usai (39’ st Serra); Mereu, Martins. In panchina Fr. Usai, Cerina, Loi, Marchetta, Murino, Paderi. Allenatore Filippi.

Iglesias (3-5-2) : Daga, Fidanza, Leroux, Di Stefano; Crivellaro (1’ st Arzu), Abruzzi, Frau (39’ st Cancilieri), Piras, Alvarenga; Salvi, Capellino. In panchina Slavica, Tiddia, Piras, Piga, Erbini, Mancini. Allenatore Ibba.

Arbitro : Murgia di Tortolì.

Reti : pt 30’ Fe. Usai; st 45’ Alvarenga.

Note : ammoniti Gabriel Silva, Trindade, Fe. Usai, Di Stefano, Fidanza, Mameli, Dyguda, Troyes; spettatori 500.

Lanusei. La cartolina più romantica dell’ultima partita stagionale al Lixius la offrono i bambini della scuola primaria che cantano senza risparmiare fiato. I Cherry kids vanno a ritmo di musica, seguendo i loro insegnanti suonatori nell’ambito dell’iniziativa “Ritminmenti”, e alla fine esultano, sebbene il Lanusei si faccia raggiungere sul filo di lana dall’Iglesias. Il primo squillo (2’) è di Capellino, che mette subito in vetrina le sue specialità (dribbling e velocità) impensierendo Dyguda con una legnata di destro. Il contesto tattico è inaridito, forse più dagli stimoli più che dalla forma fisica. A ben guardare, la prima mezz’ora fugge senza una vera conclusione in porta.

Ma è proprio allo scoccare del 30’ che arriva il gol del Lanusei: Federico Usai riceve un rimorchio dal fondo e di interno sinistro la spedisce all’incrocio più lontano con Daga che può solo guardare. Ancora il 10 di casa, ispiratissimo col piede mancino, fa volare Daga per togliere una palla che altrimenti sarebbe piombata in rete. Al 14’ della ripresa è il collega Dyguda a dover dare un colpo di reni per deviare sopra la traversa un colpo di testa di Capellino. L’attaccante argentino (19’) colpisce anche un palo, ma anche stavolta c’è l’intervento decisivo del portiere polacco, scavalcato al 45’ dalla punizione (da posizione defilata) dell’argentino Alvarenga. Finisce 1-1.

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