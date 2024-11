il siniscola resta in sei 

Stintino 4

Siniscola 0

Stintino (4-4-2) : Sperling (29’ pt Sircana), Mura, Zucchi (29’ pt Pilo), Sotgiu, Meli (29’ pt Vanni), Rosas, Cobas, Troisi (29’ pt Billi), Marroquin, Viale, Puxeddu (29’ pt Ruiu). In panchina Piredda, Faedda, Fanari, Bo. Allenatore Congiata.

Siniscola : S. Sanna, Murgia, Mele, R. Sanna, Tatti, Conteddu, Coronas, Deiana, Petta.

Arbitro : Cosseddu di Nuoro.

Reti : 3’ pt Marroquin, 10’ pt Meli, 16’ pt Rosas, 10’ st Vanni.

Stintino. Al Roccaruja, lo Stintino conquista i tre punti in una partita sospesa al 60’ per mancanza del numero minimo di giocatori in campo da parte del Siniscola Montalbo. A causa di numerosi defezioni tra infortuni e problemi di salute, la squadra ospite scende in campo con una formazione composta da appena 9 uomini tutti provenienti dalle giovanili. Durante la gara altri tre infortuni lasciano la squadra in 6 giocatori e l’arbitro è costretto a sospendere la partita.

In questa situazione surreale, lo Stintino si è portato in vantaggio dopo 3 minuti con un gol di Marroquin. Al 10’ arriva il raddoppio con una bella rete di Meli. Il Siniscola non può reagire e dopo pochi minuti Rosas gonfia la rete per la terza volta. Alla mezz’ora, i padroni di casa effettuano tutti e cinque i cambi, mentre altri due infortuni colpiscono la squadra ospite che si ritrova con soli 7 giocatori in campo.

Nella ripresa, dopo appena 10 minuti, arriva la quarta marcatura messa a segno dal subentrante Vanni. Al 60’ l’ultima defezione nel Siniscola e l’arbitro fischia la fine per mancanza del numero minimo di giocatori sul terreno di gioco. Nonostante la sospensione, come da regolamento, verrà omologato il risultato di 4 a 0 in favore dello Stintino e non il 3 a 0 a tavolino.

