Il Sinis invece sorride: Cabras e Nurachi in crescita 

Si sale ma di poco. A Cabras, il terzo centro più popoloso della provincia dopo Oristano e Terralba, la crisi demografica non segna il meno. Nel paese lagunare in 22 anni la popolazione è cresciuta. Dal 2001 al 2023 si è passati da 8.772 a 8.831. Il sindaco, Andrea Abis, commenta il dato: «Anche se la popolazione è cresciuta di poco non ci disperiamo, poteva andare peggio. Il numero non sale più di tanto perché tanti cabraresi hanno dovuto lasciare il paese per motivi di lavoro. È vero poi che abbiamo tanti residenti che arrivano dal flusso migratorio ma anche tanti cittadini che un tempo venivano a Cabras come turisti e che poi con la pensione hanno deciso di stanziarsi nel nostro paese. E questo non può che farci piacere. Ciò vuol dire che si vive bene».

Va bene anche a Nurachi: sempre nello stesso arco di tempo si è passati da 1.616 a 1.660 residenti. «In dodici anni c’è stato un aumento, è vero – conferma il sindaco, Renzo Ponti – ma non bisogna dimenticare che dal 2015 abbiamo perso 200 residenti. Purtroppo non nascono più bambini, i giovani di oggi preferiscono convivere senza ulteriori impegni. E le famiglie che hanno un figlio non hanno coraggio più di averne un altro. Il sistema famiglia non è più quello di una volta». A San Vero Milis invece calma piatta: da 2.407 abitanti si va a 2.408. ( s. p. )

