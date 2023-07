Il Sinis (e non solo) in balìa delle onde  

Per scongiurare nuove tragedie il sindaco di Cabras Andrea Abis ha persino lanciato un appello sui social: «Viste le mareggiate di questi giorni si consiglia di non entrare in mare». I 40 chilometri di costa del Sinis ancora non sono sorvegliati. Le torrette ci sono ma i bagnini no. E il pericolo aumenta, visti i tantissimi turisti presenti. La musica non cambia nelle spiagge di San Vero Milis e in quella di Narbolia. Tanto che arriva anche il “richiamo” ufficiale del prefetto Salvatore Angieri.

Il prefetto

«Le recenti tragedie mettono in luce le gravi criticità nell’organizzazione dei servizi di salvamento – scrive Salvatore Angieri - Chiedo agli amministratori il rispetto delle prescrizioni contenute nell’Ordinanza di balneazione della Regione. I cartelli riportanti l’avviso di balneazione non sicura e il servizio di salvamento a mare sono servizi irrinunciabili».

Appello di Abis

All’appello lanciato dal sindaco di Cabras, che pochi giorni fa ha spiegato che l’unica coop che ha aderito alla manifestazione di interesse per gestire il salvamento a mare alla fine ha rinunciato, in molti non hanno reagito bene. «Il pagamento dei parcheggi però è partito puntuale», la protesta più “gettonata”. Sulla vicenda alza la voce la minoranza guidata dal capogruppo Gianni Meli: «Un ritardo del genere non si era mai verificato. Ci sono 34mila euro che devono essere utilizzati per tutelare i bagnanti. Bisognerebbe capire come mai i bagnini che erano presenti lo scorso anno questa volta sono altrove. Forse le condizioni non sono favorevoli?».

Gli operatori

Si lamentano gli operatori con attività fronte mare: «A San Giovanni è presente solo il bagnino del nostro stabilimento - spiega Francesca Muroni, una delle titolari del ristorante “Vento Maestro” - è chiaro che se qualcuno è in difficoltà interviene ma una spiaggia così affollata e pericolosa non può non essere sorvegliata. I bagnanti per qualsiasi problema si rivolgono a noi. C’è chi ha bisogno di contattare l’ambulanza o chi vuole una medicina dopo essere stato punto dalla medusa».

Narbolia, San Vero

Continua a non essere sorvegliato il litorale di Narbolia. «Purtroppo anche la seconda gara è andata deserta - spiega il sindaco narboliese, Gian Giuseppe Vargiu - Ora gli uffici stanno cercando altre soluzioni». Anche a San Vero Milis la prima procedura di affidamento del servizio era andata deserta.

