Il sindaco Zedda ricevuto dal Papa 

Restituire bellezza al passato e alla città. Ragazzi fragili con i quali la fortuna è sempre stata a debito si occuperanno di restituire dignità e splendore agli angoli della città per troppo tempo trascurati e offesi. Un impegno che non si limita alla pulizia e al recupero degli spazi urbani, ma che prevede una sorta di “adozione” delle aree. Non è tutto, perché il progetto “Custodi del bello”, attraverso la formazione e il lavoro, offrirà alle persone in condizione di svantaggio l’opportunità di inserirsi in un contesto lavorativo.

La visita dal Papa

Ieri è stata una giornata particolare per il sindaco Massimo Zedda e l’assessora alle Politiche Sociali Anna Puddu che, accompagnati dall’arcivescovo Giuseppe Baturi e dal responsabile della Caritas don Marco Lai, sono stati ricevuti da Papa Francesco al Vaticano per la presentazione del progetto che, nella nostra città, si chiama “Custodi del bello Cagliari”. L’iniziativa, realizzata con il patrocinio del Comune e interamente finanziata dalla Caritas diocesana, sarà attuata dalla Fondazione Caritas San Saturnino. La fase iniziale del progetto partirà con due squadre pilota, composte da cittadini in situazione di fragilità, che verranno impegnate nella promozione della cura dell'ambiente e del decoro urbano mediante il presidio, la pulizia e la manutenzione dei luoghi e dei beni pubblici.

Il ricordo di Bonaria

«In occasione dell’incontro è stato mio onore, come sindaco, porgere a Papa Francesco i più calorosi saluti della nostra città, e ringraziarlo per il suo instancabile impegno quotidiano a favore della pace, delle persone più deboli e per una società più giusta», ha detto Massimo Zedda, ricordando poi la celebrazione di Bonaria. «Un sincero ringraziamento all’arcivescovo Giuseppe Baturi e a don Marco Lai per l’opportunità della visita al Santo Padre, con il quale abbiamo ricordato la sua prima uscita ufficiale a Cagliari nel 2013. In occasione dell’incontro abbiamo donato al Papa un volume del 1700 scritto dal padre gesuita Andrés Febrés contenente un poema su Sant’Efisio e il racconto della processione del Santo in occasione del primo maggio».

L’iniziativa

«Il progetto “Custodi del bello Cagliari” è dedicato ai ragazzi e alle ragazze in condizione di svantaggio sociale seguiti dai Servizi del nostro Comune», spiega l’assessora Anna Puddu. «Nella fase iniziale saranno coinvolte 10 persone, che opereranno in due squadre, che avranno il compito di pulire e ridare decoro a spazi pubblici. Un impegno che non sarà fine a se stesso – precisa Puddu – ma consisterà anche nel curare nel tempo quello che diventerà bello da parte degli ultimi». Inizialmente saranno coinvolti due quartieri con diversità sostanziali, ma dove la necessità di interventi certamente non manca, come Sant’Elia e la Marina. «L’iniziativa per il momento sarà sperimentale, ma presto le persone fragili coinvolte saranno 50». Numeri che fanno ben sperare, che però sono poca cosa rispetto ai circa 3.000 adulti e agli oltre 900 bambini seguiti dai Servizi sociali del Comune.

Obiettivo lavoro

«L’obiettivo finale è, dopo tirocini e corsi di formazione aziendali retribuiti, fare entrare queste persone nel mondo lavorativo. Inoltre – conclude l’assessora ai Servizi sociali – il progetto “Custodi del bello Cagliari” non è un mero sostegno al reddito ma offre concrete opportunità occupazionali».

