Il sindaco Usai: «Ecco la mia squadra»  

Sette assessori nel segno della continuità del lavoro svolto negli anni passati e del volere democratico scaturito dalle votazioni. Nasce così la nuova Giunta comunale, ufficializzata dal primo cittadino Mauro Usai e composta da quattro conferme e tre novità.

I ritorni

Il legame con la passata amministrazione è rappresentato Francesco Melis, Angela Scarpa, Giorgia Cherchi e Claudia Sanna. Con loro Daniele Reginali, Vito Spiga e Alberto Cacciarru. Francesco Melis (Pd) sarà il nuovo vicesindaco con un mandato sull’Ambiente, Protezione civile, Bonifiche, Polizia Locale e Viabilità, Informatizzazione e Arredo urbano: «La nascita della nuova Ztl e le bonifiche del rio San Giorgio - dichiara - saranno i traguardi prioritari da raggiungere». Cultura, Spettacolo e Grandi eventi vanno a Claudia Sanna (Mauro Usai Sindaco), che fra le priorità del proprio mandato intende istituire un museo archeologico. Giorgia Cherchi (Iglesias Progressista) riprende Urbanistica e paesaggio, Patrimonio e manutenzioni e Politiche abitative: « Il Puc e la risistemazione degli alloggi popolari - spiega - saranno le priorità». Alla guida delle Politiche sociali e dell’Inclusione sociale, confermata Angela Scarpa (Uniti per Iglesias), che fra i progetti futuri lavorerà anche per la nascita di un centro per l’autismo.Dopo l’esperienza vissuta da presidente del Consiglio per Daniele Reginali (Pd) è arrivato il momento di rivestire il ruolo di assessore al Bilancio e Programmazione, Partecipate e Attività produttive: «Intercettare il maggior numero di risorse del Pnrr e del Just Transition Fund - svela - sarà prioritario».

Nuovi ingressi

All’assessorato Lavori pubblici, Rigenerazione urbana e Grandi opere, ci sarà Alberto Cacciarru (Progetto per Iglesias) che intende consegnare alla città il centro intermodale e la casa di riposo per anziani Margherita di Savoia: «Inoltre - aggiunge- portare a termine il progetto del centro polifunzionale all’ex orfanotrofio». Per Vito Spiga (Mauro Usai Sindaco) arriva la nomina all’assessorato Sport e Politiche sociali, Pubblica istruzione, Decentramento e Agricoltura: «In collaborazione con gli altri - dichiara - i punti fondamentali del programma sono rappresentati dal potenziamento di tutti i beni sportivi e dalla futura nascita di un palasport» . Il sindaco tiene per sé le deleghe del Personale e del Turismo e commenta: «Si tratta di una Giunta politica e che proviene dall’indicazione degli elettori. Tutte le forze presenti in Consiglio hanno una loro rappresentanza anche all’interno della Giunta».

RIPRODUZIONE RISERVATA